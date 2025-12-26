मेरी खबरें
    Train Fare Hike: आज से महंगा हो जाएगा ट्रेन का सफर, जानिए कितना बढ़ा किराया

    Indian Railways: रेल यात्रियों के लिए साल के अंत में किराए से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। रेल मंत्रालय ने यात्री किराए में बढ़ोतरी (Train Ticket Fare H ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 26 Dec 2025 05:59:29 AM (IST)Updated Date: Fri, 26 Dec 2025 06:08:41 AM (IST)
    Train Fare Hike: आज से महंगा हो जाएगा ट्रेन का सफर, जानिए कितना बढ़ा किराया
    Indian Railway: आज से महंगा होगा ट्रेन का सफर

    HighLights

    1. 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा नया रेल किराया
    2. रेल मंत्रालय ने जारी की नई टिकट दरों की अधिसूचना
    3. साल में दूसरी बार बढ़ा रेल किराया, देखें कितनी हुई बढ़ोतरी

    डिजिटल डेस्क: रेल मंत्रालय द्वारा यात्री किराए में की गई बढ़ोतरी (Indian Railways Train Ticket Fare Hike) शुक्रवार से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रालय की ओर से गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। नई दरें 26 दिसंबर या उसके बाद की टिकट बुकिंग पर लागू होंगी, जबकि 26 दिसंबर से पहले बुक किए गए टिकटों पर किराए में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

    संशोधित किराया ढांचे के तहत 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए साधारण श्रेणी में प्रति किलोमीटर एक पैसे की वृद्धि की गई है। वहीं, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन-एसी वर्गों के साथ-साथ सभी ट्रेनों के एसी वर्गों में प्रति किलोमीटर दो पैसे की बढ़ोतरी तय की गई है।


    रेल मंत्रालय ने पहले ही 21 दिसंबर को 26 दिसंबर से किराया बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। यह वर्ष 2025 में दूसरी बार है जब रेल यात्रियों के किराए में इजाफा किया गया है। इससे पहले जुलाई में यात्री किराए बढ़ाए गए थे।

    मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उपनगरीय सेवाओं और सभी प्रकार के सीजन टिकटों चाहे वे उपनगरीय हों या गैर-उपनगरीय के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गैर-उपनगरीय साधारण नॉन-एसी सेवाओं के लिए किराए को सेकेंड क्लास साधारण, स्लीपर क्लास साधारण और फर्स्ट क्लास साधारण के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।

    गैर-उपनगरीय यात्राओं में स्लीपर क्लास साधारण और फर्स्ट क्लास साधारण के किराए में प्रति किलोमीटर एक पैसे की समान वृद्धि की गई है, जिससे टिकट कीमतों में सीमित और क्रमिक बढ़ोतरी होगी। मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर, एसी चेयर कार, एसी 3-टियर, एसी 2-टियर और एसी फर्स्ट क्लास के किराए में प्रति किलोमीटर दो पैसे की बढ़ोतरी लागू की गई है। इसके बाद 500 किलोमीटर की यात्रा पर किराया 10 रुपये बढ़ जाएगा।

    कितना बढ़ेगा किराया?

    साधारण (नॉन-AC) ट्रेन

    सेकंड क्लास साधारण:

    • 215 किमी तक: कोई बढ़ोतरी नहीं

    • 216-750 किमी: 5 रुपये की बढ़ोतरी

    • 751-1250 किमी: 10 रुपये की बढ़ोतरी

    • 1251-1750 किमी: 15 रुपये की बढ़ोतरी

    • 1751-2250 किमी: 20 रुपये की बढ़ोतरी

    स्लीपर क्लास: 1 पैसा प्रति किमी की बढ़ोतरी

    फर्स्ट क्लास (साधारण): 1 पैसा प्रति किमी की बढ़ोतरी

    मेल/एक्सप्रेस (नॉन-AC) ट्रेनों में:

    सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास और फर्स्ट क्लास: 2 पैसे प्रति किमी की बढ़ोतरी

    AC क्लास में:

    • AC चेयर कार: 2 पैसे प्रति किमी की बढ़ोतरी

    • AC 3 टियर / 3E: 2 पैसे प्रति किमी की बढ़ोतरी

    • AC 2 टियर: 2 पैसे प्रति किमी की बढ़ोतरी

    • AC फर्स्ट क्लास / एग्जीक्यूटिव क्लास: 2 पैसे प्रति किमी की बढ़ोतरी

    5 पॉइंट्स में समझें नई व्यवस्था

    1. उपनगरीय ट्रेनों के सिंगल टिकट किराए में कोई बदलाव नहीं।

    2. सभी प्रकार के सीजन टिकट पहले की तरह ही रहेंगे।

    3. रिजर्वेशन और सुपरफास्ट चार्ज में कोई बदलाव नहीं।

    4. GST पूर्ववत लागू रहेगा और किराया राउंड ऑफ होगा।

    5. 26 दिसंबर से पहले जारी टिकटों पर नया किराया लागू नहीं।

    इन ट्रेनों का बढ़ा किराया

    आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, तेजस राजधानी, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, हमसफर, अमृत भारत, तेजस, महामना, गतिमान, अंत्योदय, गरीब रथ, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल और सामान्य गैर-उपनगरीय सेवाओं (जहां लागू हो, एसी मेमू/डेमू को छोड़कर) के मौजूदा मूल किराए को अनुमोदित वर्ग-वार ढांचे के अनुरूप संशोधित किया गया है।

