डिजिटल डेस्क, नईदिल्ली। छठ महापर्व खत्म होते ही बिहार और झारखंड से महानगरों की तरफ लौटने वाली भीड़ बढ़ गई है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में काम पर लौटने वाले यात्रियों को टिकट की दिक्कत न हो, इसके लिए पूर्व मध्य रेल ने नवंबर के अंत तक 100 से ज्यादा पूजा स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। इसमें वंदे भारत स्पेशल और क्लोन स्पेशल ट्रेनें भी शामिल हैं।

MP से जुड़े यात्रियों के लिए इस लिस्ट में सबसे अहम ट्रेन बरौनी-ग्वालियर स्पेशल (04138) है, जो 29.11.2026 तक हर रवि और बुधवार को चलेगी। इसके अलावा ग्वालियर, झांसी और महोबा रूट से गुजरने वाली कई स्पेशल ट्रेनें भी MP के यात्रियों को दिल्ली, बिहार और कोलकाता से जोड़ रही हैं। MP के यात्री इन ट्रेनों से अपनी वापसी की यात्रा प्लान कर सकते हैं।

दिल्ली के लिए प्रमुख स्पेशल ट्रेनें

- गाड़ी सं. 02563 बरौनी-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रतिदिन

- गाड़ी सं. 02569 दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रतिदिन

- गाड़ी सं. 05219 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

- गाड़ी सं. 05579 पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार एवं रविवार को

- गाड़ी सं. 05575 सहरसा-आनंद विहार स्पेशल - 24.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को

- गाड़ी सं. 02397 शेखपुरा-आनंद विहार स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को

- गाड़ी सं. 03639 धनबाद-शकूरबस्ती (दिल्ली) स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक सोम एवं शुक्रवार को

- गाड़ी सं. 03257 दानापुर-आनंद विहार स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को

- गाड़ी सं. 03293 पटना-आनंद विहार स्पेशल - 21.11.2026 तक प्रतिदिन

- गाड़ी सं. 05283 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल - 21.11.2026 एवं 28.11.2026 को

- गाड़ी सं. 04027 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल - 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को

- गाड़ी सं. 04013 लौकहा बाजार-आनंद विहार स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रतिदिन

- गाड़ी सं. 04095 पाटलिपुत्र-आनंद विहार स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रतिदिन

- गाड़ी सं. 04071 सुपौल-नई दिल्ली स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रतिदिन

- गाड़ी सं. 04087 पटना-नई दिल्ली स्पेशल - 01.12.2026 तक प्रतिदिन

- गाड़ी सं. 04067 पटना-नई दिल्ली स्पेशल - 23.11.2026 तक प्रतिदिन

- गाड़ी सं. 04089 दानापुर-नई दिल्ली स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक शनि एवं गुरुवार को

- गाड़ी सं. 04009 सीतामढ़ी-दिल्ली स्पेशल - 21.11.2026 को

- गाड़ी सं. 03309 धनबाद-दिल्ली स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को

- गाड़ी सं. 03697 गया-नई दिल्ली स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को

- गाड़ी सं. 04063 गया-दिल्ली स्पेशल - 01.12.2026 तक रविवार को छोड़कर सप्ताह में छः दिन

- गाड़ी सं. 04097 दरभंगा-शकुरबस्ती स्पेशल - 30.11.2026 तक बुधवार को छोड़कर सप्ताह में छः दिन

वंदे भारत स्पेशल ट्रेनें

- गाड़ी सं. 02253 पटना-नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक शनि, सोम एवं बुधवार को

- गाड़ी सं. 02251 पटना-नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक रविवार, मंगलवार एवं गुरुवार को

मुंबई, पुणे और महाराष्ट्र के लिए स्पेशल ट्रेनें

- गाड़ी सं. 05557 रक्सौल-लोकमान्य तिलक स्पेशल - 24.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को

- गाड़ी सं. 05589 मुजफ्फरपुर-हडपसर स्पेशल - 24.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को

- गाड़ी सं. 05585 सहरसा-लोकमान्य तिलक स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

- गाड़ी सं. 01450 दानापुर-हडपसर स्पेशल - 02.12.2026 तक प्रतिदिन

- गाड़ी सं. 01044 समस्तीपुर-लोकमान्य तिलक स्पेशल - 19.11.2026 को

- गाड़ी सं. 01144 दानापुर-लोकमान्य तिलक स्पेशल - 23.11.2026 तक प्रतिदिन

- गाड़ी सं. 01482 मुजफ्फरपुर-हडपसर स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को

- गाड़ी सं. 01454 मुजफ्फरपुर-हडपसर स्पेशल - 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को

- गाड़ी सं. 03225 पाटलिपुत्र-लोकमान्य तिलक टर्मि. स्पेशल - 18.11.2026 को

- गाड़ी सं. 03691 गया-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल - 18.11.2026 को

- गाड़ी सं. 05291 बरौनी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल - 18.11.2026 को

- गाड़ी सं. 09026 दानापुर-वलसाड स्पेशल - 24.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को

- गाड़ी सं. 09048 जयनगर-उधना स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक सोमवार को

- गाड़ी सं. 09046 मधुबनी-उधना स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक सोमवार को

- गाड़ी सं. 09152 मधुबनी-उधना स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक शुक्र एवं रविवार को

- गाड़ी सं. 09042 हसनपुर रोड-नंदूरबार स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक सोमवार को

- गाड़ी सं. 05567 झंझारपुर-उधना स्पेशल - 18.11.2026 को

- गाड़ी सं. 05555 समस्तीपुर-वलसाड स्पेशल - 17.11.2026 को

कोलकाता, हावड़ा और बंगाल के लिए स्पेशल ट्रेनें

- गाड़ी सं. 02024 पटना-हावड़ा स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को

- गाड़ी सं. 03230 पटना-खुर्दा रोड स्पेशल - 19.11.2026 एवं 26.11.2026 को

- गाड़ी सं. 03030 नटेसर-हावड़ा स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक मंगल, गुरू एवं रविवार को

- गाड़ी सं. 03042 रक्सौल-हावड़ा स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

- गाड़ी सं. 03044 रक्सौल-हावड़ा स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को

- गाड़ी सं. 03136 पटना-सियालदह स्पेशल - 24.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को

- गाड़ी सं. 03512 पटना-आसनसोल स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को

- गाड़ी सं. 03134 सीतामढ़ी-सियालदह स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को

- गाड़ी सं. 03186 मधुबनी-कोलकाता स्पेशल - 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को

- गाड़ी सं. 03188 मधुबनी-कोलकाता स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को

- गाड़ी सं. 03144 सीतामढ़ी-सियालदह स्पेशल - 19.11.2026 को

- गाड़ी सं. 08110 दरभंगा-शालीमार स्पेशल - 18.11.2026 को

- गाड़ी सं. 05096 मउ-कोलकाता स्पेशल - 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को

- गाड़ी सं. 05095 कोलकाता-मउ स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को

- गाड़ी सं. 05060 लालकुंआ-कोलकाता स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को

- गाड़ी सं. 05059 कोलकाता-लालकुंआ स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को

दक्षिण भारत और हैदराबाद के लिए स्पेशल ट्रेनें

- गाड़ी सं. 03253 पटना-चेरलापल्ली स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक सोम एवं बुधवार को

- गाड़ी सं. 06510 दानापुर-बेंगलुरु स्पेशल - 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को

- गाड़ी सं. 07050 दानापुर-चर्लपल्ली स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक सोमवार को

- गाड़ी सं. 07092 दानापुर-हैदराबाद स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक सोमवार को

- गाड़ी सं. 07042 सासाराम-चर्लपल्ली स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

- गाड़ी सं. 06022 बरौनी-पोत्तनूर स्पेशल - 02.12.2026 तक प्रत्येक बुधवार को

- गाड़ी सं. 07316 मुजफ्फरपुर-हुब्बल्ली स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

- गाड़ी सं. 06582 सहरसा-यशवंतपुर स्पेशल - 02.12.2026 तक प्रत्येक बुधवार को

- गाड़ी सं. 06212 दरभंगा-मैसुर स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को

- गाड़ी सं. 03223 दानापुर-एसएमवीबी बेंगलुरू स्पेशल - 17.11.2026 को

- गाड़ी सं. 05553 रक्सौल-चर्लपल्ली स्पेशल - 17.11.2026 को

- गाड़ी सं. 07051 चर्लपल्ली-दानापुर स्पेशल - 23.11.2026 को

- गाड़ी सं. 07052 दानापुर-चर्लपल्ली स्पेशल - 24.11.2026 को

MP और अन्य राज्यों से जुड़ी स्पेशल ट्रेनें

- गाड़ी सं. 04138 बरौनी-ग्वालियर स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रवि एवं बुधवार को

- गाड़ी सं. 09822 धनबाद-सोगरिया (कोटा) स्पेशल - 21.11.2026 एवं 28.11.2026 को

- गाड़ी सं. 04511 पटना-चंडीगढ़ स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

- गाड़ी सं. 04615 पटना-फिरोजपुर स्पेशल - 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को

- गाड़ी सं. 09602 पटना-मदार जं. (अजमेर) स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

- गाड़ी सं. 04814 दानापुर-भगत की कोठी (जोधपुर) स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को

- गाड़ी सं. 04667 बरौनी-अमृतसर स्पेशल - 01.12.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को

- गाड़ी सं. 04732 समस्तीपुर-श्रीगंगा नगर स्पेशल - 01.12.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को

- गाड़ी सं. 04313 मुजफ्फरपुर-योग नगरी ऋषिकेश स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक सोम एवं शुक्रवार को

- गाड़ी सं. 09344 दानापुर-डा.अम्बेडकर नगर (महोबा) स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

- गाड़ी सं. 03227 पटना-अहमदाबाद स्पेशल - 17.11.2026 को

- गाड़ी सं. 03237 राजगीर-अहमदाबाद स्पेशल - 18.11.2026 को

- गाड़ी सं. 03231 दानापुर-आनंद विहार स्पेशल - 17.11.2026 को

- गाड़ी सं. 05581 मधुबनी-अहमदाबाद स्पेशल - 18.11.2026 को

- गाड़ी सं. 05583 रक्सौल-प्रतापनगर स्पेशल - 18.11.2026 को

- गाड़ी सं. 08896 पटना-गोंदिया स्पेशल - 21.11.2026 को

- गाड़ी सं. 08756 बरौनी-दुर्ग स्पेशल - 19.11.2026 को

- गाड़ी सं. 03432 पटना-भागलपुर स्पेशल - 23.11.2026 को

- गाड़ी सं. 08184 बक्सर-टाटा स्पेशल - 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को

- गाड़ी सं. 08626 पूर्णिया कोर्ट-रांची स्पेशल - 21.11.2026 को

- गाड़ी सं. 08106 झंझारपुर-राउरकेला स्पेशल - 20.11.2026 को

पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार में चलने वाली लोकल स्पेशल ट्रेनें

- गाड़ी सं. 05543 रक्सौल-नरकटियागंज स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार एवं शनिवार को

- गाड़ी सं. 05544 नरकटियागंज-रक्सौल स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार एवं शनिवार को

- गाड़ी सं. 03297 पटना-इसलामपुर स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार एवं रविवार को

- गाड़ी सं. 03298 इसलामपुर-पटना स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार एवं सोमवार को

- गाड़ी सं. 05573 राघोपुर-देवघर स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक दिन

- गाड़ी सं. 03287 बक्सर-डीडीयू स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक दिन

- गाड़ी सं. 03288 डीडीयू-बक्सर स्पेशल - 01.12.2026 तक प्रत्येक दिन

- गाड़ी सं. 03216 पाटलिपुत्र-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को छोड़कर शेष 05 दिन

- गाड़ी सं. 03215 पूर्णिया कोर्ट-पाटलिपुत्र स्पेशल - 01.12.2026 तक प्रत्येक गुरुवार एवं रविवार को छोड़कर शेष 05 दिन

पूर्व मध्य रेल से गुजरने वाली अन्य पूजा स्पेशल ट्रेनें

- गाड़ी सं. 04157 कानपुर-कोलकाता स्पेशल - 24.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को तथा गाड़ी सं. 04158 कोलकाता-कानपुर स्पेशल - 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को

- गाड़ी सं. 01911 आगरा कैंट-कोलकाता स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को

- गाड़ी सं. 01912 कोलकाता-आगरा कैंट स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

- गाड़ी सं. 04312 योगनगरी ऋषिकेश-कोलकाता स्पेशल - 20.11.2026 को

- गाड़ी सं. 04311 कोलकाता-योगनगरी ऋषिकेश स्पेशल - 22.11.2026 को

- गाड़ी सं. 03107 कोलकाता-आलमनगर स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को

- गाड़ी सं. 03108 आलमनगर-कोलकाता स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को

- गाड़ी सं. 03007 हावड़ा-खातीपुरा (जयपुर) स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को

- गाड़ी सं. 03008 खातीपुरा-हावड़ा स्पेशल - 01.12.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को

- गाड़ी सं. 01929 वीरागना लक्ष्मीबाई (झांसी)-खोरधा रोड स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

- गाड़ी सं. 01930 खोरधा रोड-वीरागना लक्ष्मीबाई (झांसी) स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को

- गाड़ी सं. 09619 अजमेर-रांची स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

- गाड़ी सं. 09620 रांची-अजमेर स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को

- गाड़ी सं. 08611 सांतरागाछी-अजमेर स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक सोमवार को

- गाड़ी सं. 08612 अजमेर-सांतरागाछी स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को

- गाड़ी सं. 02877 रांची-आनंद विहार स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को

- गाड़ी सं. 02878 आनंद विहार-रांची स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को

- गाड़ी सं. 09033 उधना-मालदा टाउन स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को

- गाड़ी सं. 09034 मालदा टाउन-उधना स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को

- गाड़ी सं. 03437 मालदा टाउन-हरिद्वार स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक सोमवार को

- गाड़ी सं. 03438 हरिद्वार-मालदा टाउन स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को

- गाड़ी सं. 09401 अहमदाबाद-मालदा टाउन स्पेशल - 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को

- गाड़ी सं. 09402 मालदा टाउन-अहमदाबाद स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

- गाड़ी सं. 09709 खातीपुरा (जयपुर)-कोलकाता स्पेशल - 18.11.2026 को

- गाड़ी सं. 09710 कोलकाता-खातीपुरा स्पेशल - 20.11.2026 को

- गाड़ी सं. 09711 खातीपुरा (जयपुर)-कामाख्या स्पेशल - 26.11.2026 को

- गाड़ी सं. 09712 कामाख्या-खातीपुरा स्पेशल - 28.11.2026 को

- गाड़ी सं. 05736 कटिहार-अमृतसर स्पेशल - 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को

- गाड़ी सं. 05735 अमृतसर-कटिहार स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

- गाड़ी सं. 05782 कटिहार-सबौर स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक रवि, सोम एवं गुरुवार को

- गाड़ी सं. 05781 सबौर-कटिहार स्पेशल - 01.12.2026 तक प्रत्येक सोम, मंगल, एवं शुक्रवार को

- गाड़ी सं. 03409 भागलपुर-कटिहार स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रतिदिन

- गाड़ी सं. 03410 कटिहार-भागलपुर स्पेशल - 01.12.2026 तक प्रतिदिन

- गाड़ी सं. 04127 कानपुर-गुवाहाटी स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को

- गाड़ी सं. 04128 गुवाहाटी-कानपुर स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

- गाड़ी सं. 05633 नारंगी-गोरखपुर स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

- गाड़ी सं. 05634 गोरखपुर-नारंगी स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को

- गाड़ी सं. 05978 डिब्रूगढ़-गोरखपुर स्पेशल - 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को

- गाड़ी सं. 05977 गोरखपुर-डिब्रूगढ़ स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को

- गाड़ी सं. 04634 फिरोजपुर-पूर्णिया स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को

- गाड़ी सं. 04633 पूर्णिया-फिरोजपुर स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को

- गाड़ी सं. 05742 न्यू जलपाईगुडी-गोमतीनगर स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को

- गाड़ी सं. 05741 गोमतीनगर-न्यू जलपाईगुडी स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक सोमवार को

- गाड़ी सं. 05096 मउ-कोलकाता स्पेशल - 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को

- गाड़ी सं. 04185 वीरागना लक्ष्मीबाई (झांसी)-आसनसोल स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार एवं रविवार को

- गाड़ी सं. 04186 आसनसोल-वीरागना लक्ष्मीबाई (झांसी) स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार एवं सोमवार को

- गाड़ी सं. 03131 सियालदह-गोरखपुर स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक मंगल एवं गुरुवार को

- गाड़ी सं. 03132 गोरखपुर-सियालदह स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक बुध एवं शुक्रवार को

- गाड़ी सं. 03527 आसनसोल-गोरखपुर स्पेशल - 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को

- गाड़ी सं. 03528 गोरखपुर-आसनसोल स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को

- गाड़ी सं. 04624 अमृतसर-कोलकाता स्पेशल - 25.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को

- गाड़ी सं. 04623 कोलकाता-अमृतसर स्पेशल - 28.11.2026 तक प्रत्येक शनिवार को

- गाड़ी सं. 04062 आनंद विहार-भागलपुर स्पेशल - 25.11.2026 तक प्रतिदिन

- गाड़ी सं. 04061 भागलपुर-आनंद विहार स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रतिदिन

- गाड़ी सं. 03435 मालदा टाउन-आनंद विहार स्पेशल - 30.11.2026 तक प्रत्येक सोमवार को

- गाड़ी सं. 03436 आनंद विहार-मालदा टाउन स्पेशल - 01.12.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को

- गाड़ी सं. 03109 कोलकाता-प्रतापनगर (वडोदरा) स्पेशल - 24.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को

- गाड़ी सं. 03110 प्रतापनगर-कोलकाता स्पेशल - 26.11.2026 तक प्रत्येक गुरुवार को

- गाड़ी सं. 04651 जयनगर-अमृतसर स्पेशल - 01.12.2026 तक प्रत्येक शुक्र, रवि एवं मंगलवार को

- गाड़ी सं. 04639 मुजफ्फरपुर-छेरहटा स्पेशल - 01.12.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को

- गाड़ी सं. 04535 बरौनी-चंडीगढ़ स्पेशल - 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को





नोट: ट्रेनों के समय, तारीख और रूट में कभी-कभी बदलाव हो सकता है। यात्रा से पहले रेलवे की हेल्पलाइन 139 पर कॉल करके या नजदीकी रेलवे स्टेशन और IRCTC ऐप पर अपनी ट्रेन की सही जानकारी जरूर जांच लें।