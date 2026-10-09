Train Cancelled: तेजस राजधानी, मगध और संपूर्णक्रांति समेत दर्जनों ट्रेनें रद, घर से निकलने से पहले चेक करें लिस्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली जाने वाले रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। रेलवे (Indian Railways) ने नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन को रद (Trains Cancelled) करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश आज 9 अक्टूबर को जारी किया गया है और इसका असर 10 अक्टूबर को दोपहर दो बजे तक रहेगा।

रेलवे के कोचिंग डायरेक्टरेट की ओर से 9 अक्टूबर को जारी आदेश के मुताबिक, शुक्रवार 10 अक्टूबर को सुबह चार बजे से दोपहर दो बजे के बीच नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली तय मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया जाएगा। इसके लिए उन ट्रेनों को चिह्नित किया गया है, जो 9 अक्टूबर को दोपहर दो बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशन से रवाना होती हैं और तय समयावधि में दिल्ली पहुंचती हैं। ऐसे में यात्रियों को घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लेना चाहिए।

कई प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनें रद रेलवे के आदेश में समय-सीमा के भीतर दिल्ली के दोनों प्रमुख स्टेशनों पर पहुंचने वाली निर्धारित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने की बात कही गई है। यात्रियों को यह समझना जरूरी है कि यह आदेश सभी ट्रेनों पर बिना किसी शर्त के लागू होने के बजाय निर्धारित समय और स्टेशनों के आधार पर संबंधित ट्रेनों को ही प्रभावित करता है। जानकारी के अनुसार, पटना से दिल्ली जाने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनें भी इस आदेश से प्रभावित हो सकती हैं। इनमें ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेस 15658, पूर्वा एक्सप्रेस 12303, दुरंतो राजधानी 12273, विक्रमशिला एक्सप्रेस 12367, मगध एक्सप्रेस 20801, एमएलडीटी आनंद विहार एक्सप्रेस 13429, गरीब रथ 12435, तेजस राजधानी 12309, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 12393 और अमृत भारत एक्सप्रेस 22361, 12059 कोटा–हजरत निजामुद्दीन जनशताब्दी एक्सप्रेस शामिल हैं।

इसी तरह गया से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में राजधानी एक्सप्रेस 12301, राजधानी एक्सप्रेस 12313, जालियांवाला बाग एक्सप्रेस 12379, महाबोधी एक्सप्रेस 12397 और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 12801 के रद्द रहने की जानकारी है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इन ट्रेनों के नाम की अलग-अलग आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। इसलिए यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक पूछताछ सेवा या टिकट बुकिंग के विवरण से ट्रेन की स्थिति की पुष्टि करना जरूरी है। सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा असर रेलवे ने साफ किया है कि 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक का स्लॉट सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगा। इस दौरान नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली सभी चिह्नित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं चलेंगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे वैकल्पिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही यात्रा की योजना बनाएं। दिल्ली में भारी ट्रैफिक जाम की आशंका रेलवे ने यह कदम नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के आसपास भारी ट्रैफिक जाम की आशंका को देखते हुए उठाया है। आदेश में दोनों स्टेशनों के आसपास सड़क यातायात प्रभावित होने की संभावना का उल्लेख किया गया है। इससे स्टेशन तक पहुंचने और वहां से यात्रियों की आवाजाही में परेशानी हो सकती है। रेलवे अधिकारियों ने ट्रेनों को रद करने के फैसले का जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से सीधा संबंध होने की पुष्टि नहीं की है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच फैसला दरअसल, 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर सभी विपक्षी दलों और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और कुछ छात्र संगठनों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन का एलान किया है। पार्टी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए हैं और प्रदर्शन शांतिपूर्ण रखने की बात कही है। रिपोर्टों के अनुसार, प्रदर्शन की अनुमति को लेकर भी विवाद है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। इसी दौरान रेलवे ने ट्रेनें रद्द करने का आदेश जारी किया है।