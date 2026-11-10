'नेताओं को दीवार की तरफ मुंह करके खड़े रहने की सजा देती थीं इंदिरा', सोनिया गांधी की किताब में खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में अपनी सास और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व व स्वभाव से जुड़े कई अनसुने किस्सों को उजागर किया है। मंगलवार को रिलीज हुई इस बहुचर्चित पुस्तक में उन्होंने इंदिरा गांधी के तीखे तेवरों और उनके अनूठे अनुशासन के तरीकों का विस्तार से उल्लेख किया है।

हार्परकॉलिंस इंडिया से प्रकाशित 544 पन्नों की इस किताब में सोनिया गांधी ने इटली में बीते अपने शुरुआती जीवन, गांधी परिवार की बहू बनने के सफर, राजीव गांधी की शहादत और भारतीय सियासत में अपने प्रवेश तक की पूरी जीवन यात्रा को बताया है।

नेताओं और कर्मचारियों को सजा देने का निराला अंदाज सोनिया गांधी लिखती हैं कि शादी के बाद ससुराल पहुंचने पर इंदिरा गांधी के अचानक भड़कने वाले गुस्से ने उन्हें सबसे ज्यादा हैरत में डाला था। उनके गुस्से से घरेलू स्टाफ तक थर-थर कांपता था। यदि कोई इंदिरा जी की नाराजगी मोल ले लेता, तो उन्हें अजीबोगरीब सजा भुगतनी पड़ती थी- जैसे घंटों तक कमरे के कोने में खड़े रहना, दीवार की तरफ मुंह करके खड़े रहने का फरमान या फिर कई दिनों तक पूरी तरह बातचीत बंद हो जाना। किताब में एक घटना साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि जब एक कर्मचारी अहम बैठक की याद दिलाना भूल गया, तो इंदिरा जी ने उसे सबक सिखाने के लिए कमरे के एक कोने में खड़ा रहने की सजा दी, जबकि बाकी लोग संकोच में सिर झुकाए वहां से गुजरते रहे।