त्योहारी सीजन से पहले महंगाई का झटका, कमर्शियल LPG सिलिंडर 62.5 रुपये हुआ महंगा, जानें भोपाल-इंदौर के नए दाम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। त्योहारों के मौसम से ठीक पहले आम जनता और व्यापार जगत को महंगाई का बड़ा सामना करना पड़ा है, जहां इस बार तेल विपणन कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। इस संशोधन के तहत 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 72.50 रुपये तक की वृद्धि की गई है।

इसके चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर का भाव बढ़कर 2,810 रुपये हो गया है। इस बढ़ोतरी से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैटरिंग और अन्य छोटे व्यवसायों के संचालन की लागत सीधे तौर पर बढ़ जाएगी। माना जा रहा है कि कारोबारियों पर एलपीजी का बोझ बढ़ने से आने वाले समय में खान-पान की वस्तुओं के दाम भी प्रभावित हो सकते हैं।