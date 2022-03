International Women Day 2022 Wishes: इन बधाई संदेशों के साथ महिलाओं को करें प्रेरित, ये है इस साल की थीम

International Women Day 2022। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन विशेष पर महिलाओं के योगदान, तपस्या और बलिदान की याद किया जाता है। हर साल International Women Day दिवस को स्पेशल थीम पर मनाया जाता है। साल 2022 में महिला दिवस को #BreakTheBias की थीम पर मनाया जा रहा है। इस दिन को और खास बनाने के लिए आप भी अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली महिलाओं को इन संदेशों के साथ बधाई व शुभकामना संदेश भेज सकते हैं -

उसका दामन है बड़ा दिया उसने

अपना प्यार सारा, कहलाई वो स्त्री

कहलाई वो एक नारी

बनकर एक आदर्श उसने किया जग में उजियारा…

मुस्कुराकर, दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी

हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति हैं एक नारी

आंचल में ममता लिए हुए नैनों से आंसु पिए हुए सौंप दे

जो पूरा जीवन फिर क्यों आहत हो उसका मन।

नारी सशक्तिकरण का क्या अर्थ है

यदि नारी का सम्मान नहीं कर सके तो सब व्यर्थ है

कुछ लोग कहते हैं कि

औरत का कोई घर नहीं होता है

लेकिन सच तो ये है कि

औरत के बिना कोई घर नहीं होता है

हर दुःख दर्द सह कर वो मुस्कुराती है

पत्थरों के दीवारों को औरत ही घर बनाती है

“You deserve to get all the things that you have ever wished for in your life. I wish you a happy Women’s Day.”

लोग कहते हैं तेरा क्या अस्तित्व नारी

दुःखों को दूर कर, खुशियों को बिखेरे नारी

“You are not only an inspiration to me but also my best friend. You are a blessing to me. Wish you a happy Women’s Day.”

