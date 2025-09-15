IRCTC दे रहा भूटान की खूबसूरती देखने का मौका, 6 दिन के 'लैंड ऑफ हैपिनेस' पैकेज की जानें डिटेल्स
आईआरसीटीसी ने लखनऊ से भूटान के लिए 6 दिन का टूर पैकेज लॉन्च किया है। “भूटान – द लैंड ऑफ हैपिनेस” पैकेज में फ्लाइट, होटल, भारतीय भोजन, गाइड और इंश्योरेंस की सुविधा शामिल है। यात्री पारो, थिम्फू और पुनाखा के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का आनंद उठा सकेंगे।
Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 12:55:10 PM (IST)
Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 12:55:10 PM (IST)
भूटान घूमने का सुनहरा मौका। (फाइल फोटो)
HighLights
- लखनऊ से भूटान के लिए आईआरसीटीसी का पैकेज लॉन्च।
- 31 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक का टूर।
- फ्लाइट, 3-स्टार होटल और भारतीय भोजन की सुविधा।
डिजिटल डेस्क। अगर आप दिवाली के बाद छुट्टियां बिताने का प्लान बना रहे हैं। परिवार के साथ विदेश यात्रा का मन है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। आईआरसीटीसी (भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम) ने लखनऊ से भूटान का खास टूर पैकेज लॉन्च किया है।
भूटान - द लैंड ऑफ हैपिनेस नाम का यह पैकेज यात्रियों को 31 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक छह दिन और पांच रातों की यादगार यात्रा कराएगा। इस दौरान यात्रियों को भूटान के खूबसूरत शहरों पारो, थिम्फू और पुनाखा को देखने का मौका मिलेगा।
यात्रा की खास बातें
- इस पैकेज में इंडिगो और द्रुक एयर की डायरेक्ट फ्लाइट से यात्रा कराई जाएगी। यात्रियों को आरामदायक 3-स्टार होटल में ठहराया जाएगा। इस दौरान पूरे सफर में भारतीय भोजन (5 नाश्ता, 5 लंच और 5 डिनर) उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही ट्रैवल इंश्योरेंस और अनुभवी गाइड की सुविधा भी दी जाएगी।
- दर्शनीय स्थलों में सिमटोखा जोंग, मेमोरियल चोर्टन, बुद्धा व्यूप्वाइंट, दोचूला पास, चिमी लहाखांग मंदिर, सस्पेंशन ब्रिज, पारो का नेशनल म्यूजियम, किचू लहाखांग मंदिर, टाइगर नेस्ट (तक्तसांग मठ) और चेले ला पास शामिल हैं। यह बेहद ही खूबसूरत जगहें हैं।
पैकेज की कीमतें
एक व्यक्ति अकेले ठहरने पर 95,600 रुपये, जबकि दो लोगों के साथ रुकने पर 85,300 रुपये प्रति व्यक्ति और 3 लोगों के साथ रुकने पर 85,000 रुपये प्रति व्यक्ति का खर्च आएगा। बच्चों के लिए बेड सहित 79,100 रुपये और बिना बेड 75,200 रुपये का शुल्क तय किया है।
बुकिंग प्रक्रिया
यह पैकेज पर्यटकों के लिए ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर उपलब्ध रहेगा। इच्छुक यात्री लखनऊ के गोमती नगर स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय या वेबसाइट www.irctctourism.com के जरिए बुकिंग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यात्री 9236367954 और 8287930922 पर संपर्क कर सकते हैं।