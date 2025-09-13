IRCTC Tour Package: सिर्फ इतने रुपये में करिए 9 दिन में 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, IRCTC का धमाकेदार टूर पैकेज

मेरी खबरें
    धार्मिक यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए आईआरसीटीसी ने खास पैकेज निकाला है। इस पैकेज का नाम है 'पांच ज्योतिर्लिंग दर्शन' टूर पैकेज। इसमें श्रद्धालु 9 दिन और 8 रात की यात्रा में महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे।

Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 05:35:52 AM (IST)

    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 05:35:52 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 05:35:52 AM (IST)
    एजेंसी,नई दिल्ली। धार्मिक यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए आईआरसीटीसी ने खास पैकेज निकाला है। इस पैकेज का नाम है ‘पांच ज्योतिर्लिंग दर्शन’ टूर पैकेज। इसमें श्रद्धालु 9 दिन और 8 रात की यात्रा में महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे।

    यह यात्रा 16 अगस्त 2025 से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से कराई जाएगी। यात्रियों के लिए 2AC, 3AC और स्लीपर क्लास में सफर की सुविधा होगी।

    यात्रा का रूट और सीटें

    यात्रा नागपुर से शुरू होगी और उज्जैन (महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर), नासिक (त्र्यंबकेश्वर), पुणे (भीमाशंकर) और औरंगाबाद (घृष्णेश्वर) तक जाएगी।

    कुल सीटें – 630

    • स्लीपर क्लास – 228

    • 3AC – 350

    • 2AC – 52

    बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग स्टेशन – सिकंदराबाद, कामारेड्डी, निजामाबाद, धारमाबाद, मुदखेड़, नांदेड़ और पूरना।

    पैकेज किराया (प्रति व्यक्ति, GST सहित)

    इकोनॉमी क्लास – 14,700 रुपये (बच्चों के लिए 13,700 रुपये)

    स्टैंडर्ड क्लास – 22,900 रुपये (बच्चों के लिए 21,700 रुपये)

    कम्फर्ट क्लास – 29,900 रुपये (बच्चों के लिए 28,400 रुपये)

    यह किराया भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत लगभग 33% रियायत सहित है।

    दर्शन स्थल

    • नागपुर – श्री स्वामीनारायण मंदिर

    • उज्जैन – महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग

    • ओंकारेश्वर – ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग

    • नासिक – त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग

    • पुणे – भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग

    • औरंगाबाद – घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग

    कैंसिलेशन पॉलिसी

    • 15 दिन पहले रद्द करने पर – 250 रुपये कटेगा

    • 8 से 14 दिन पहले – पैकेज कीमत का 25% कटेगा

    • 4 से 7 दिन पहले – पैकेज कीमत का 50% कटेगा

    • 4 दिन या उससे कम समय पहले – 100 प्रतिशत राशि कटेगी, कोई रिफंड नहीं मिलेगा

