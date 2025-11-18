IRCTC Tour Package: IRCTC का ‘7 ज्योतिर्लिंग यात्रा’ पैकेज लॉन्च, एक ही ट्रिप में प्रमुख तीर्थों के दर्शन का मौका, जानें कितना आएगा खर्च

मेरी खबरें
    आईआरसीटीसी (IRCTC Tour Package) ने आध्यात्मिक यात्रियों के लिए एक नया धार्मिक टूर पैकेज “7 ज्योतिर्लिंग यात्रा” जारी किया है। यह यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से 18 नवंबर 2025 से 29 नवंबर 2025 तक कराई जाएगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 18 Nov 2025 06:01:43 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 18 Nov 2025 06:01:43 AM (IST)
    डिजिटल डेस्क। आईआरसीटीसी (IRCTC Tour Package) ने आध्यात्मिक यात्रियों के लिए एक नया धार्मिक टूर पैकेज “7 ज्योतिर्लिंग यात्रा” जारी किया है। यह यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से 18 नवंबर 2025 से 29 नवंबर 2025 तक कराई जाएगी। 11 रात और 12 दिनों की इस तीर्थयात्रा में देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के साथ कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के दर्शन शामिल हैं।

    इन पवित्र स्थलों के होंगे दर्शन

    यात्रा में श्रद्धालुओं को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे। हिंदू धर्म में इन सभी स्थलों का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है।

    12 दिनों की यात्रा और प्रमुख ठहराव

    भारत गौरव पर्यटक ट्रेन यात्रियों को ऋषिकेश, हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, कानपुर, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई, और ललितपुर स्टेशनों से बोर्डिंग सुविधा देगी।

    यात्रा के दौरान प्रमुख ठहराव उज्जैन, द्वारका, सोमनाथ (वेरावल), नासिक रोड, खड़की और औरंगाबाद में रहेंगे। हर स्थान पर मंदिर दर्शन, स्थानीय भ्रमण, भोजन और रात्रि विश्राम की व्यवस्था की जाएगी।

    ट्रेन कैटेगरी और पैकेज शुल्क

    767 बर्थ वाली इस ट्रेन में तीन श्रेणियाँ उपलब्ध होंगी:

    • कंफर्ट (2AC): ₹54,390

    • स्टैंडर्ड (3AC): ₹52,425

    • इकोनॉमी (स्लीपर): ₹39,260

    बच्चों के लिए रियायती किराया भी रखा गया है। सभी श्रेणियों में ट्रेन यात्रा, होटल ठहराव, शाकाहारी भोजन, लोकल ट्रांसपोर्ट और बीमा शामिल रहेंगे।

    यात्रा में मिलने वाली सुविधाएं

    श्रेणी के अनुसार ट्रेन यात्रा

    • होटल/धर्मशाला में ठहरने और वॉश-एंड-चेंज की सुविधा

    • पूरे समय शाकाहारी भोजन

    • एसी/नॉन-एसी बसों से स्थानीय दर्शन

    • ट्रैवल इंश्योरेंस

    • पूरे टूर में प्रोफेशनल मैनेजर की मौजूदगी

    इन सेवाओं का अतिरिक्त शुल्क लगेगा

    मंदिर प्रवेश शुल्क, बोटिंग, लोकल गाइड, टिप्स, निजी खर्च और पैकेज में शामिल न की गई गतिविधियों का खर्च यात्री को स्वयं वहन करना होगा।

    रद्दीकरण नियम

    यात्रा छोड़ने पर नियमानुसार शुल्क काटा जाएगा।

    15 दिन पहले रद्द करने पर ₹250 कटेगा।

    यात्रा शुरू होने में 4 दिन से कम समय बचा हो तो 100% शुल्क कट जाएगा।

    आईआरसीटीसी की अपील

    आईआरसीटीसी ने यात्रियों से कहा है कि यात्रा का उद्देश्य एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित तीर्थ अनुभव प्रदान करना है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे टूर मैनेजर के निर्देशों का पालन करें और पूरी यात्रा में सावधानी बरतें। यह “7 ज्योतिर्लिंग यात्रा” उन श्रद्धालुओं के लिए एक खास अवसर है, जो कम समय में सभी प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहते हैं।


