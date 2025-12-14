मेरी खबरें
    IRCTC Tour Package: नए साल पर अंडमान घूमने का शानदार मौका, रेलवे ने लॉन्च किए चार विशेष पैकेज

    IRCTC Tour Package: अगर आप भी नए साल में अंडमान घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो IRCTC के ये 4 खास टूर पैकेज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। यहां हम न सिर्फ इन पैकेजों की जानकारी दे रहे हैं, बल्कि यह भी बता रहे हैं कि कौन-सा पैकेज सबसे सस्ता है और किसमें सबसे ज्यादा वैल्यू मिलती है।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 02:51:22 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 02:51:22 PM (IST)
    डिजिटल डेस्क। राहत इंदौरी का मशहूर शेर है “रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया, जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया।” वाकई, दिसंबर आते ही नया साल नज़र आने लगता है और इसी के साथ लोगों के ट्रैवल प्लान भी शुरू हो जाते हैं। नए साल 2026 की शुरुआत घूमने-फिरने के जोश के साथ करने की सोच रहे लोगों के लिए अंडमान निकोबार हमेशा से एक परफेक्ट बीच डेस्टिनेशन रहा है।

    अगर आप भी नए साल में अंडमान घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो IRCTC के ये 4 खास टूर पैकेज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। यहां हम न सिर्फ इन पैकेजों की जानकारी दे रहे हैं, बल्कि यह भी बता रहे हैं कि कौन-सा पैकेज सबसे सस्ता है और किसमें सबसे ज्यादा वैल्यू मिलती है।


    नए साल 2026 के लिए IRCTC का कौन-सा अंडमान पैकेज है सबसे बेहतर?

    (डबल शेयरिंग - पीक सीजन के आधार पर)

    1. एग्जोटिक अंडमान हॉलिडे गोल्ड

    यह पैकेज पहली बार अंडमान जाने वालों के लिए एकदम सही है। इसमें पोर्ट ब्लेयर में 3 दिन और हैवलॉक में 1 दिन शामिल है। टूर छोटा है, लेकिन अंडमान की खूबसूरती का शानदार अनुभव देता है।

    • किराया: ₹28,085

    यह चारों पैकेजों में सबसे सस्ता है, इसलिए स्टूडेंट्स, कपल्स और कम बजट में ट्रिप प्लान करने वालों के लिए यह बेस्ट विकल्प माना जा सकता है।

    2. फैमिली अंडमान हॉलिडे गोल्ड

    अगर आप परिवार या बच्चों के साथ यात्रा करना चाहते हैं, तो यह पैकेज ज्यादा बेहतर है। इसमें पोर्ट ब्लेयर और हैवलॉक के साथ नील आइलैंड भी शामिल है।

    किराया:

    • स्टैंडर्ड: ₹30,600

    • कंफर्ट: ₹35,000

    यह पैकेज थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन ज्यादा डेस्टिनेशन कवर करने के कारण इसे वैल्यू फॉर मनी कहा जा सकता है।

    3. थ्रिलिंग अंडमान हॉलिडे गोल्ड

    एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए यह पैकेज खास है। इसमें पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक और नील आइलैंड तीनों शामिल हैं, साथ ही दोबारा पोर्ट ब्लेयर लौटने की सुविधा भी दी जाती है।

    किराया:

    • स्टैंडर्ड: ₹32,200

    • कंफर्ट: ₹37,320

    जो लोग बीच के साथ-साथ वॉटर स्पोर्ट्स, स्कूबा डाइविंग और एक्टिव ट्रैवल पसंद करते हैं, उनके लिए यह पैकेज आदर्श है।

    4. रोमांटिक अंडमान हॉलिडे गोल्ड

    हनीमून या कपल ट्रिप प्लान कर रहे लोगों के लिए यह सबसे प्रीमियम पैकेज है। बेहतर होटल, ज्यादा प्राइवेसी और आराम इस पैकेज की खासियत है।

    किराया:

    • स्टैंडर्ड: ₹37,465

    • कंफर्ट: ₹42,965

    यह चारों पैकेजों में सबसे महंगा है, लेकिन सुविधाओं और अनुभव के मामले में सबसे खास भी माना जाता है।

    IRCTC के ये अंडमान पैकेज

    • अगर आपका बजट कम है, तो एग्जोटिक अंडमान हॉलिडे गोल्ड सबसे बेहतर विकल्प है।

    • परिवार के साथ घूमना हो तो फैमिली अंडमान हॉलिडे गोल्ड,

    • एडवेंचर के शौकीनों के लिए थ्रिलिंग अंडमान हॉलिडे,

    • और रोमांटिक ट्रिप या हनीमून के लिए रोमांटिक अंडमान हॉलिडे गोल्ड सबसे सही रहेगा।

    नए साल 2026 की शुरुआत अगर समुद्र, सफेद रेत और नीले आसमान के बीच करनी है, तो IRCTC के ये अंडमान पैकेज आपकी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं।

