IRCTC Tour Package: रेलवे दे रहा सस्ते में विदेश घूमने का मौका, कम किराए में मिलेगा शानदार लग्जरी टूर

डिजिटल डेस्क। अगर आप विदेश यात्रा का मन बना रहे हैं और एक किफायती लेकिन लग्ज़री अनुभव चाहते हैं, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है। पटना से शुरू होने वाला थाईलैंड टूर पैकेज खूबसूरत समुद्र तटों, चमकदार मंदिरों और रंगीन बाजारों से भरे इस देश की सैर कराने का मौका देगा।

टूर की तारीखें

यह टूर 5 नवंबर से 11 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। कुल 7 दिन और 6 रातों का यह सफर पटना से कोलकाता और फिर बैंकॉक होते हुए पटाया और बैंकॉक के प्रमुख आकर्षणों तक ले जाएगा।

पैकेज में क्या-क्या शामिल?

पटना-कोलकाता-बैंकॉक की आने-जाने की फ्लाइट

3-स्टार होटल में ठहरने की सुविधा

डेली ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर

पूरे टूर के दौरान IRCTC गाइड की सेवाएं

घूमने की जगहें

यात्रियों को थाईलैंड के कुछ बेहतरीन स्थानों की सैर कराई जाएगी, जिनमें शामिल हैं —

कोरल आइलैंड टूर

टाइगर पार्क (एंट्री सहित)

अलकजार शो

जेम्स गैलरी विजिट

चाओ फ्राया रिवर क्रूज

सफारी वर्ल्ड और मरीन पार्क

बैंकॉक सिटी टूर (गोल्डन बुद्धा और मार्बल बुद्धा मंदिर)

सी लाइफ बैंकॉक ओशन वर्ल्ड

पैकेज की कीमत

पैकेज प्रकार शुल्क (प्रति व्यक्ति)

सिंगल शेयरिंग ₹70,210/-

डबल शेयरिंग ₹60,550/-

ट्रिपल शेयरिंग ₹60,550/-

चाइल्ड विद बेड ₹57,690/-

चाइल्ड विदआउट बेड ₹50,550/-

यात्रा का पूरा शेड्यूल

पहला दिन (05 नवंबर): पटना से कोलकाता फ्लाइट, फिर रात में बैंकॉक के लिए उड़ान।

दूसरा दिन (06 नवंबर): बैंकॉक पहुंचने के बाद पटाया के लिए प्रस्थान, टाइगर पार्क और अलकजार शो का आनंद।

तीसरा दिन (07 नवंबर): कोरल आइलैंड टूर और जेम्स गैलरी की सैर।

चौथा दिन (08 नवंबर): पटाया से बैंकॉक की यात्रा, शहर भ्रमण और शाम को रिवर क्रूज डिनर।

पांचवां दिन (09 नवंबर): सफारी वर्ल्ड और मरीन पार्क की सैर।

छठा दिन (10 नवंबर): सी लाइफ बैंकॉक ओशन वर्ल्ड विजिट और शॉपिंग का समय।

सातवां दिन (11 नवंबर): बैंकॉक से कोलकाता होते हुए पटना वापसी।

महत्वपूर्ण जानकारी

पासपोर्ट की वैधता कम से कम 6 महीने होनी चाहिए।

100% पेमेंट बुकिंग के समय करनी होगी।

टूर कैंसिल करने पर निर्धारित कैंसलेशन चार्ज लागू होंगे।

होटल का चेक-इन/चेक-आउट समय थाईलैंड के स्थानीय नियमों के अनुसार रहेगा।

थाईलैंड की सुंदरता, संस्कृति और स्वादिष्ट व्यंजनों का अनुभव करना चाहते हैं तो यह मौका हाथ से न जाने दें। IRCTC का यह पैकेज आपके लिए एक यादगार अंतरराष्ट्रीय छुट्टी साबित हो सकता है।