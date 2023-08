नैनीताल। चंद्रमा के सफल अभियान के बाद इसरो अब सूरज के करीब पहुंचने की तैयारी में है। बुधवार शाम चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लैडिंग के साथ ही इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने अपने अगले मिशन का खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का लक्ष्य अब आदित्य एल-वन मिशन को अंजाम तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चंद्रयान-3 की सफलता पर विज्ञानियों व देशवासियों को बधाई देते हुए कहा था कि जल्द ही इसरो सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए आदित्य एल-वन मिशन लांच करने जा रहा है।

#WATCH | The PM congratulated all of us and said that he would like to personally come down and congratulate each one of us. ISRO's next mission is Aditya L-1 mission which is getting ready at Sriharikota: ISRO chief S Somanath on Chandrayaan-3 success pic.twitter.com/pWtaHG7wu9

