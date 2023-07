Chandrayaan-3 Mission: भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) 14 जुलाई को लॉन्‍च होनेवाला है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की। ISRO का नया हेवीलिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 बजे उड़ान भरेगा। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने पिछले महीने बताया था कि वे 13 जुलाई को लॉन्चिंग की सोच रहे हैं लेकिन ये तिथि 19 जुलाई तक जा सकती है। अब उसकी फाइनल डेट सामने आ गई है। ISRO ने SDSC में लॉन्च वाहन LVM3 के साथ चंद्रयान -3 युक्त एनकैप्सुलेटेड असेंबली को इंटीग्रेड कर दिया है और अन्य परीक्षण किये जा रहे हैं।

#WATCH | "Our main objective is safe & soft landing, all equipment will be fine if it goes safe and there is a soft landing. We are good with the landing system. Rover will come out after landing, rover has 6 wheels, and we are expecting the rover will work for 14 days on the… pic.twitter.com/Jmo5rlbosn

