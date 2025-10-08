जयपुर-अजमेर हाईवे पर LPG गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग, इलाके में मची भगदड़

डिजिटल डेस्क। राजस्थान के जयपुर-अजमेर हाईवे पर मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। मौजमाबाद इलाके के सावरदा पुलिया के पास गैस सिलिंडर से भरे ट्रक में टक्कर के बाद भीषण धमाका हुआ और देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

सूत्रों के अनुसार, हाईवे पर खड़े एलपीजी सिलिंडर से लदे ट्रक में पीछे से एक केमिकल टैंकर ने टक्कर मार दी, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया गया। ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उपमुख्यमंत्री ने की मौके पर मॉनिटरिंग राजस्थान के उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों की निगरानी की। उन्होंने बताया कि हादसे में शामिल वाहन के चालक की पहचान की जा रही है। आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन एहतियातन ट्रैफिक को दोनों ओर से रोक दिया गया है। जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि घटना स्थल के पास एक ढाबा है, जहां कई ट्रक चालक रुकते हैं। हादसे के वक्त ट्रक सड़क किनारे खड़ा था। तभी केमिकल से भरे टैंकर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे विस्फोट हुआ और आग तेजी से फैल गई।