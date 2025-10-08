मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    जयपुर-अजमेर हाईवे पर LPG गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग, इलाके में मची भगदड़

    राजस्थान के जयपुर-अजमेर हाईवे पर मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। मौजमाबाद इलाके के सावरदा पुलिया के पास गैस सिलिंडर से भरे ट्रक में टक्कर के बाद भीषण धमाका हुआ और देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 08:15:19 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 08:26:24 AM (IST)
    जयपुर-अजमेर हाईवे पर LPG गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग, इलाके में मची भगदड़
    जयपुर-अजमेर हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग।

    HighLights

    1. जयपुर-अजमेर हाईवे पर ट्रक में लगी आग।
    2. उपमुख्यमंत्री ने की मौके पर मॉनिटरिंग।
    3. मुख्यमंत्री ने जताया दुख, दिए राहत के निर्देश।

    डिजिटल डेस्क। राजस्थान के जयपुर-अजमेर हाईवे पर मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। मौजमाबाद इलाके के सावरदा पुलिया के पास गैस सिलिंडर से भरे ट्रक में टक्कर के बाद भीषण धमाका हुआ और देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

    सूत्रों के अनुसार, हाईवे पर खड़े एलपीजी सिलिंडर से लदे ट्रक में पीछे से एक केमिकल टैंकर ने टक्कर मार दी, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया गया। ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    उपमुख्यमंत्री ने की मौके पर मॉनिटरिंग

    राजस्थान के उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों की निगरानी की। उन्होंने बताया कि हादसे में शामिल वाहन के चालक की पहचान की जा रही है। आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन एहतियातन ट्रैफिक को दोनों ओर से रोक दिया गया है।

    जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि घटना स्थल के पास एक ढाबा है, जहां कई ट्रक चालक रुकते हैं। हादसे के वक्त ट्रक सड़क किनारे खड़ा था। तभी केमिकल से भरे टैंकर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे विस्फोट हुआ और आग तेजी से फैल गई।

    मुख्यमंत्री ने जताया दुख, दिए राहत के निर्देश

    राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस हादसे पर दुख जताते हुए जिला प्रशासन को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'जयपुर ग्रामीण के मौजमाबाद क्षेत्र में गैस सिलिंडर से भरे ट्रक में लगी आग अत्यंत दुखद है। दमकल और आपदा प्रबंधन दल मौके पर जुटे हैं। घायलों को समुचित इलाज और प्रभावितों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए।'

    राहत-बचाव कार्य पूरा

    आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और स्थिति अब नियंत्रण में है। प्रशासन की टीम ने राहत-बचाव कार्य पूरा कर लिया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.