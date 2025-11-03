मेरी खबरें
    Jaipur Road Accident: तेज रफ्तार डंपर ने मचाई तबाही, 17 गाड़ियों को मारी टक्कर, 10 की दर्दनाक मौत

    Jaipur Road Accident: राजस्थान की राजधानी जयपुर में रविवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए। हरमाड़ा इलाके में एक तेज रफ्तार डंपर ने अचानक नियंत्रण खो दिया और 17 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 05:17:06 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 05:17:06 PM (IST)
    जयपुर में बड़ा सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से मची तबाही (फोटो सोर्स- पीटीआई))

    डिजिटल डेस्क: राजस्थान की राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में रविवार को दोपहर करीब 1 बजे के आसपास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इसमें करीब 10 लोगों की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार डंपर ने अचानक नियंत्रण खो दिया और करीब 17 गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 18 लोग घायल हुए हैं।

    जानकारी के अनुसार, यह घटना तब हुई जब रोड नंबर 14 से आ रहा डंपर एक पेट्रोल पंप के पास हाईवे पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने सामने चल रही कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।


    तेज गति के कारण हुआ हादसा

    घायलों को तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। तीन गंभीर रूप से घायल लोगों को SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। जयपुर कलेक्टर ने बताया कि हादसा अत्यधिक तेज गति के कारण हुआ। प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी है।

    जानकारी के अनुसार, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हरमाड़ा थाना पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

    समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से साझा किए गए वीडियो में दुर्घटना के बाद का भयावह मंजर दिखा। सड़क पर जगह-जगह वाहनों के मलबे बिखरे पड़े थे। स्थानीय लोग और पुलिस अधिकारी मिलकर सड़क को साफ करने में जुटे हुए हैं।

    जयपुर प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है और घायलों के उपचार के लिए सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

