Video: मां दर्द में चीखती रही फिर भी नहीं माना, बेटे ने डंडे-घूंसे मार-मारकर दी दर्दनाक मौत
जयपुर में महेंद्रगढ़ जिले के अरुण विहार कॉलोनी में वाई-फाई विवाद के बाद कलयुगी बेटे ने अपनी मां की डंडे और घूंसों से पिटाई कर हत्या कर दी। घटना का वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने बड़े भाई की शिकायत पर आरोपी बेटे नवीन को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।
Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 10:58:20 AM (IST)
Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 10:59:28 AM (IST)
मां की हत्या के आरोप में बेटा गिरफ्तार। (फोटो- एजेंसी)
HighLights
- बहन ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला।
- मृतका संतोष सिंह की शादी रिटायर्ड फौजी लक्ष्मण से हुई।
- बड़े भाई की शिकायत पर आरोपी नवीन गिरफ्तार किया।
एजेंसी, नारनौल। राजस्थान के जयपुर में महेंद्रगढ़ जिले के एक कलयुगी बेटे ने मां की पीट-पीटकर मार डाला। घर में वाई-फाई को लेकर मामूली विवाद हुआ था। बस इसी बात पर आरोपी को इतना गुस्सा आया कि हाथ में डंडा उठाकर अपनी मां को पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने बड़े भाई की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
- महेंद्रगढ़ जिले की अरुण विहार कॉलोनी में रिटायर्ड फौजी लक्ष्मण सिंह अपनी पत्नी संतोष और बच्चों के साथ रहते थे। सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे घर में वाई-फाई को लेकर विवाद हुआ था। छोटे बेटे नवीन को इस पर इतना तेज गुस्सा आया कि उसने पिता व बहनों से धक्का-मुक्की करना शुरू कर दिया।
मां बीच-बचाव करने आई, तो वह उसने सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। इस बीच आरोपी की बहन ने इसका वीडियो बना लिया, जिसमें वह अपनी मां पर डंडे बरसाता नजर आ रहा है। उसके चेहरे व सिर पर घूंसे मारता दिख रहा है। मां दर्द से बुरी तरह चीख रही है। उसको छोटी बहन व पिता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। परिजन घायल संतोष को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया।
पत्नी ने दर्ज कराया था दहेज प्रताड़ना का मामला
डीसीपी वेस्ट जयपुर हनुमान प्रसाद ने बताया कि संतोष सिंह महेंद्रगढ़ जिले के खेड़ी तलवान गांव की रहने वाली थीं। 10 साल पहले पति लक्ष्मण सिंह फौज से रिटायर हो गए थे। उनका छोटा बेटा गुस्सैल प्रवत्ति का है। 2020 में उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसकी आदतों की वजह से पत्नी छोड़कर चली गई। उसने बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया।
आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
हत्या के बाद मृतका के बड़े बेटे ओमपाल ने छोटे भाई नवीन के खिलाफ थाने में शिकायत की। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है।