फरीदाबाद में आतंक की साजिश नाकाम... जम्मू-कश्मीर पुलिस को 300 किलो RDX और दो AK-47 मिलीं

एजेंसी, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंक की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस को फरीदाबाद से दो एके-47 राइफल और करीब 350 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ है, जिससे हड़कंप मच गया है।

यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से गिरफ्तार दूसरे डॉक्टर से मिली जानकारी के बाद की। इससे पहले डॉ. अदील नाम के डॉक्टर के लॉकर से भी एक AK-47 बरामद हुई थी। जांच में सामने आया कि डॉक्टरों के बीच गहरा संपर्क था। इनके तार दक्षिण कश्मीर से लेकर हरियाणा तक फैले हुए हैं।