फरीदाबाद में आतंक की साजिश नाकाम... जम्मू-कश्मीर पुलिस को 300 किलो RDX और दो AK-47 मिलीं

    हरियाणा के फरीदाबाद जिले में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंक की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस को फरीदाबाद से दो एके-47 राइफल और करीब 350 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ है, जिससे हड़कंप मच गया है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 10:25:35 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 10:25:35 AM (IST)
    पुलिस ने आतंक की बड़ी साजिश को नाकाम किया। (फाइल फोटो)

    एजेंसी, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंक की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस को फरीदाबाद से दो एके-47 राइफल और करीब 350 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ है, जिससे हड़कंप मच गया है।

    यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से गिरफ्तार दूसरे डॉक्टर से मिली जानकारी के बाद की। इससे पहले डॉ. अदील नाम के डॉक्टर के लॉकर से भी एक AK-47 बरामद हुई थी। जांच में सामने आया कि डॉक्टरों के बीच गहरा संपर्क था। इनके तार दक्षिण कश्मीर से लेकर हरियाणा तक फैले हुए हैं।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नईदुनिया के साथ।


