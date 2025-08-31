मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    जनधन खातों में सरकारी पैसा आना हो जाएगा बंद! जरूर करवा लें ये काम

    प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 साल पुराने खातों के लिए दोबारा KYC अनिवार्य कर दी गई है। समय पर KYC न कराने पर खाते इनएक्टिव हो सकते हैं और सरकारी योजनाओं की रकम आना बंद हो जाएगी। खाताधारकों को सलाह दी गई है कि वे तुरंत KYC अपडेट करवाएं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 10:51:18 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 11:22:58 AM (IST)
    जनधन खातों में सरकारी पैसा आना हो जाएगा बंद! जरूर करवा लें ये काम
    2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की हुई थी शुरुआत। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में हुई थी शुरुआत।
    2. गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को योजना से बड़ा लाभ।
    3. अब 10 साल पुराने खातों में KYC अनिवार्य।

    डिजिटल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत देश के गरीब लोगों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना था। इस योजना ने रिकॉर्ड तोड़ लोकप्रियता हासिल की। करोड़ों गरीबों ने कुछ वर्षों में करोड़ों नए खाते खुलवाए।

    गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को बैंक में खाता खुलवाने के लिए कोई रकम जमा नहीं करनी पड़ी। इसमें जीरो बैलेंस सुविधा दी गई थी। यह योजना उनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुई, क्योंकि सरकारी योजना का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में आने लगा।

    अब जनधन खातों के लिए जरूरी KYC अपडेट

    हाल ही में जनधन खाताधारकों को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सभी खाताधारकों को अपने खाते की दोबारा से KYC (Know Your Customer) करवानी होगी। विशेष रूप से वे खाते, जो 10 साल से पुराने हैं। उनमें यह प्रक्रिया अनिवार्य है।

    naidunia_image

    KYC न कराने पर हो सकता है खाता इनएक्टिव

    बैंकों की शर्तों के अनुसार अगर समय पर KYC अपडेट नहीं की गई, तो खाता इनएक्टिव हो सकता है। इसका असर यह होगा कि खाताधारक लेन-देन नहीं कर पाएंगे। इससे सरकारी योजनाओं की रकम भी खाते में नहीं पहुंचेगी। कई बार ऐसे खाते अस्थायी रूप से बंद भी कर दिए जाते हैं।

    समय पर KYC कराना बहुत जरूरी

    जनधन खाताधारकों को सलाह दी गई है कि वे समय पर KYC अपडेट जरूर करवाएं। ऐसा न करने पर सरकारी लाभ रुक सकता है। पैसों की दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। बैंक समय-समय पर खाताधारकों से जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने को कहता है, इसलिए सतर्क रहना और नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.