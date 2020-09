Jan Dhan Yojana: प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के छह साल पूरे हो गए। इसकी छठी वर्षगांठ के मौके पर यह घोषणा की गई कि जन धन खाताधारकों को केंद्र सरकार अब बीमा सुरक्षा भी प्रदान देगी। इसके तहत उन्हें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के दायरे में लाया जाएगा। इस योजना के तहत देश के 40 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस महीने इनमें से 34.81 करोड़ खाते सक्रिय थे।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जन धन योजना में से योग्य खाताधारकों को जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18-50 वर्ष आयुवर्ग के बैंक खाताधारकों को एक वर्ष के लिए सिर्फ 330 रुपए के प्रीमियम पर दो लाख रुपए तक की जीवन बीमा सुरक्षा मुहैया कराई जाती है।

Today, six years ago, the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana was launched with an ambitious aim of banking the unbanked. This initiative has been a game-changer, serving as the foundation for many poverty alleviation initiatives, benefitting crores of people. #6YearsOfJanDhanYojana pic.twitter.com/MPueAJGlKw

इसमें खाताधारक की किसी भी तरीके से मृत्यु होने पर यह रकम उसके निकटतम आश्रित को दी जाती है। प्रीमियम की रकम सीधे लाभार्थी के खाते से हर वर्ष काटी जाती है। वहीं, सुरक्षा बीमा योजना 18-70 वर्ष आयुवर्ग के बैंक खाताधारकों के लिए है। इसमें सिर्फ 12 रुपए के प्रीमियम में एक वर्ष के लिए दो लाख रुपए तक की दुर्घटनावश मृत्यु तथा एक लाख रुपए तक की दिव्यांगता बीमा सुविधा मुहैया कराई जाती है।

An important aspect of #PMJDY is that Direct Benefit Transfers via PM Jan Dhan accounts have ensured every rupee reaches its intended beneficiary and prevented systemic leakage

इस योजना से करोड़ों लोगों को लाभ मिला : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट के माध्यम से कहा कि जिनके बैंक अकाउंट नहीं हैं, उन्हें बैंकों से जोड़ने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ छह वर्ष पहले आज ही के दिन प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी। यह पहल महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाली रही, गरीबी उन्मूलन की कई पहलों की नींव साबित हुई और इसने करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया। उन्होंने लिखा, 'प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुक्रिया जिसकी वजह से बहुत से परिवारों का भविष्य सुरक्षित हुआ। इनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं। मैं इस योजना को सफल बनाने के लिए काम करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं।'

#PMJDY has brought the unbanked into the banking system, expanded financial architecture of India & brought financial inclusion to over 40 crore account holders

Majority of the beneficiaries are women & most of the accounts are from rural India

(2/3)

▶️https://t.co/p6sO8JPmaT pic.twitter.com/4yZN9mX2ZN

— PIB India (@PIB_India) August 28, 2020