'जींस, टॉप और मिनी स्कर्ट नहीं चलेगा', महाकाल मंदिर में लड़कियों के छोटे कपड़ों में एंट्री पर रोक

एजेंसी, दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित प्रसिद्ध महाकाल मंदिर (Mahakal Mandir Controversy) में अब आधुनिक या छोटे कपड़े पहनकर जाने की अनुमति नहीं होगी। मंदिर प्रबंधन समिति ने दक्षिण भारत के मंदिरों की तर्ज पर सख्त ड्रेस कोड लागू कर दिया है।

इस नियम के तहत जींस, मिनी स्कर्ट, शॉर्ट्स, स्लीवलेस टॉप जैसे परिधानों में आने वाली लड़कियों और महिलाओं को मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंदिर समिति का बयान - “पवित्रता बनाए रखना जरूरी” महाकाल मंदिर समिति के उपाध्यक्ष मदन सुब्बा ने बताया, “कई पर्यटक ऐसे परिधान पहनकर आते हैं जो मंदिर की मर्यादा के खिलाफ हैं। वातावरण की पवित्रता और श्रद्धा बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।” उन्होंने कहा कि यह नियम इस सप्ताह से प्रभावी हो गया है।