झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का निधन, रांची के हिल व्यू अस्पताल में ली अंतिम सांस

डिजिटल डेस्क। झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन के निधन की खबर सामने आ रही है। बता दें कि रांची के बरियातू स्थित हिल व्यू अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। पिछले कई दिनों से वह अस्वस्थ चल रही थीं। जब अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। रूपी सोरेन के निधन की खबर से पूरे प्रदेश और राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है।

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