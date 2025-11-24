'BLO घर आए तो बांधकर रखें...' बड़बोले मंत्री का विवादित बयान, DC की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं को उकसाया

डिजिटल डेस्क। स्वास्थ्य मंत्री Irfan Ansari एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। जामताड़ा में आयोजित सेवा के अधिकार सप्ताह के एक कार्यक्रम में उन्होंने मतदाता सूची सुधार (SIR) के संबंध में लोगों से अपील की कि यदि बीएलओ (BLO) घर आएं तो उन्हें 'बांधकर रखें' क्योंकि यही करते-करते बिहार में महागठबंधन की हार और भाजपा गठबंधन की जीत हुई।

मताधिकार छीनने का लगाया आरोप मंत्री अंसारी ने आरोप लगाया कि बिहार में SIR प्रक्रिया के दौरान करीब 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, जिससे लगभग 80 सीटों पर चुनाव परिणाम प्रभावित हुए। उनका कहना है कि इसी मॉडल को अब बंगाल और झारखंड में लागू करने की तैयारी है ताकि नागरिकों को घुसपैठिया बताकर उनका मताधिकार छीना जा सके।

नाम हटाने की साजिश रचने का आरोप उन्होंने दावा किया कि बिहार में लाखों लोगों को विदेशी बताकर वोट डालने से वंचित किया गया। अंसारी के अनुसार झारखंड में भी बड़ी संख्या में लोग पहचान पत्र के बजाय पर्ची दिखाकर मतदान करते हैं, इसलिए SIR के नाम पर लंबी कागजी प्रक्रिया लागू कर लोगों को डराने और उनके नाम हटाने की साजिश रची जा रही है। इरफान अंसारी ने बड़ा खतरा बताया मंत्री ने यहां तक कहा कि कोई अधिकारी नाम पूछने या दस्तावेज मांगने आए तो “उसे घर में बैठाकर बाहर न जाने दें,” वरना अगले चुनाव तक हजारों लोग बिना मतदान अधिकार के रह जाएंगे। उन्होंने इसे सिर्फ मुस्लिम नहीं, बल्कि दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़ा बड़ा खतरा बताया।