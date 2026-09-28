भारत का एक ऐसा गांव! जहां ढूंढने पर भी नहीं मिलते लोग, कारण जानकर सिर पकड़ लेंगे आप

डिजिटल डेस्क। क्या आप एक ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जहां कोई नहीं रहता। सरकारी दस्तावेजों और राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने के बावजूद इस गांव की वास्तविक आबादी शून्य हो। आज एक ऐसे ही गांव की बात करेंगे जो कि झारखंड में है...

झारखंड के खूंटी जिले स्थित रनिया प्रखंड की जयपुर पंचायत का 'बिरहोर चुआं' एक ऐसा अनोखा इलाका है, जहां ढूंढने से भी कोई ग्रामीण नजर नहीं आता। आज यहां न तो कोई मकान दिखाई देता है और न ही कोई इंसान चारों तरफ केवल घना जंगल और प्राकृतिक हरियाली फैली हुई है।