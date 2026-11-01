2011 में रिश्ता टूटा, 2026 में तलाक, अब दूसरी शादी... CM उमर अब्दुल्ला की 15 साल बाद पूरी हुई अधूरी कहानी

डिजिटल डेस्क, नईदिल्ली। जम्मू-कश्मीर की सियासत में एक बड़ी निजी खबर ने सबका ध्यान खींचा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने जीवन के एक नए सफर की शुरुआत की है। उन्होंने मशहूर टीवी पत्रकार निधि राजदान के साथ शादी कर ली है।

30 अक्टूबर को दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया और 31 अक्टूबर को खुद उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने लिखा, "गत रोज ही एक नए सफर की शुरुआत हुई है।" इसके बाद से ही उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और बधाइयों का तांता लगा हुआ है।

तीन महीने पहले हुआ था पहला तलाक इस नई शादी से पहले उमर अब्दुल्ला की निजी जिंदगी में एक बड़ा कानूनी पड़ाव आया था। उनका अपनी पहली पत्नी पायल नाथ अब्दुल्ला से तलाक 31 जुलाई 2026 को ही हुआ है। यानी तलाक के ठीक तीन महीने बाद उन्होंने दूसरी शादी की है। रिकॉर्ड के मुताबिक उमर और पायल वर्ष 2011 से ही अलग-अलग रह रहे थे। उनके बीच वैवाहिक मतभेद लंबे समय से चल रहे थे। पायल नाथ सेवानिवृत्त सेना अधिकारी मेजर जनरल रामनाथ की बेटी हैं। पहली शादी से उमर के दो बेटे हैं, जिनके नाम जहीर और जमीर अब्दुल्ला हैं।

दोनों के बीच तलाक की कानूनी प्रक्रिया कई सालों तक चली। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत आपसी सहमति से दोनों के विवाह को समाप्त करने का आदेश दिया। अदालत में यह दर्ज किया गया कि दोनों पक्षों ने अपने सभी आपसी विवाद सुलझा लिए हैं और अब उनके दोबारा साथ रहने की कोई संभावना नहीं है। इसके साथ ही सभी लंबित कानूनी मामलों को वापस लेने पर भी सहमति बनी। गौरतलब है कि उमर ने 27 अक्टूबर को ही अपने मंत्रिमंडल में विस्तार भी किया था और उसके कुछ ही दिन बाद यह निजी फैसला लिया। कौन हैं नई दुल्हन निधि राजदान 56 वर्षीय उमर अब्दुल्ला की दुल्हन बनीं 49 वर्षीय निधि राजदान देश की जानी-मानी पत्रकार हैं। निधि ने लंबे समय तक एनडीटीवी में काम किया है। वहां वे एग्जीक्यूटिव एडिटर के पद पर रहीं और 'लेफ्ट, राइट एंड सेंटर' और 'द बिग फाइट' जैसे लोकप्रिय शो का संचालन किया। उन्होंने भारतीय राजनीति, विदेश नीति और सामाजिक मुद्दों पर प्रमुखता से रिपोर्टिंग की है। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज से स्नातक किया है और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल किया है। फिलहाल वे IILM यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन की निदेशक हैं। इसके साथ ही वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'India and the World' नामक शो को होस्ट करती हैं। अपने एक्स बायो में उन्होंने खुद को डॉग मॉम भी बताया है। मूल रूप से निधि राजदान कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक रखती हैं और उनका पैतृक निवास बडगाम है। पत्रकारिता में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका अवॉर्ड और इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट (IPI) पुरस्कार समेत कई सम्मान मिल चुके हैं।