भारत के 53वें CJI बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, अनुच्छेद 370, SIR और पेगासस जैसे अहम मामलों में निभाई थी बड़ी भूमिका

डिजिटल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत सोमवार को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। वे चीफ जस्टिस बी.आर. गवई का स्थान लेंगे, जो रविवार शाम सेवानिवृत्त हुए। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने, बिहार में मतदाता सूची संशोधन (SIR), और पेगासस स्पाइवेयर मामले सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल रहे जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल करीब 15 महीनों का होगा। वे 9 फरवरी 2027 तक इस पद पर रहेंगे और उसी दिन 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे।

जस्टिस सूर्यकांत हाल ही में उस संवैधानिक संदर्भ याचिका की पीठ के सदस्य रहे, जिसमें विधानसभा से पारित विधेयकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। वे उस पीठ में भी शामिल थे जिसने राजद्रोह कानून पर रोक जारी रखते हुए निर्देश दिया था कि सरकार द्वारा समीक्षा पूरी होने तक किसी भी नए मामले में एफआईआर दर्ज न की जाए।