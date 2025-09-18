मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'प्रदेश सरकार फंड की गिनती नहीं करेगी तो केंद्र ...', Kangana Ranaut ने आपदा प्रभावित इलाकों का किया दौरा

    Kangana Ranaut: मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत आपदा के बाद पहली बार अपने मनाली आवास पहुंचीं। बुधवार को मंडी के कई इलाकों का दौरा करने के बाद वह देर शाम मनाली लौटीं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 03:16:20 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 03:21:44 PM (IST)
    'प्रदेश सरकार फंड की गिनती नहीं करेगी तो केंद्र ...', Kangana Ranaut ने आपदा प्रभावित इलाकों का किया दौरा
    Kangana Ranaut Manali visit

    HighLights

    1. आपदा प्रभावित मनाली पहुंची कंगना रनौत।
    2. कंगना रनौत ने बताई देरी से आने की वजह।
    3. सांसद कंगना ने फंड पर सरकार को कोसा।

    एजेंसी, मनाली। मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत आपदा के बाद पहली बार अपने मनाली आवास पहुंचीं। बुधवार को मंडी के कई इलाकों का दौरा करने के बाद वह देर शाम मनाली लौटीं।

    वीरवार सुबह कंगना मनाली सर्किट हाउस पहुंचीं, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से उनका संवाद हुआ। इस दौरान पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर ने कंगना का स्वागत किया और मनाली क्षेत्र में आई बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी दी।

    प्रदेश सरकार पर साधा निशाना

    कंगना ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार को केंद्र का आभार व्यक्त करना चाहिए। अगर प्रदेश सरकार केंद्र से मिले फंड की गिनती ही नहीं करेगी, तो फिर केंद्र बार-बार मदद क्यों करेगा? उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने खुलकर राज्य की सहायता की है और पहले भी हजारों करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

    'दिल्ली में भी उठाती रही क्षेत्र की आवाज'

    सांसद ने स्पष्ट किया कि वह दिल्ली में रहते हुए भी अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को ही उठा रही थीं और केंद्रीय मंत्रियों से लगातार मुलाकात कर रही थीं। उन्होंने कहा कि अब वह व्यक्तिगत रूप से आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने आई हैं और हर प्रभावित परिवार से मुलाकात करेंगी।

    'केंद्र से मिला प्रदेश फंड से 100 गुना ज्यादा'

    कंगना ने कहा - 'मोदी है तो मुमकिन है।' उन्होंने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश को उसके आपदा फंड से 100 गुना ज्यादा सहायता राशि केंद्र से मिल चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकार के हिसाब से फंड जारी नहीं करेगा।

    आपदा पीड़ितों से मुलाकात

    मनाली पहुंचने के बाद कंगना ने सोलंगनाला का दौरा किया और भूस्खलन से प्रभावित सोलंग गांव के ग्रामीणों से बातचीत की। इसके बाद वह पलचान, बाहंग, समाहण जैसे क्षेत्रों में जाकर हालात का जायजा लेंगी और बीआरओ अधिकारियों से राहत कार्यों की जानकारी भी प्राप्त करेंगी।

    आगे कंगना मनाली गांव, कुल्लू के 17 मील, बिंदु ढांक, 15 मील, पतलीकूहल, नेरी, डोहलुनाला और रायसन इलाकों का दौरा करेंगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.