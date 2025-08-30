Kerala News: कन्नूर में देसी बम बनाते समय हुआ विस्फोट, एक की मौत; शरीर के उड़े चिथड़े

केरल। केरल के कन्नूर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। शनिवार सुबह यहां एक मकान में हुए भीषण धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए।
पुलिस के मुताबिक यह विस्फोट देसी बम बनाते समय हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि मकान पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया और आसपास के घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाके की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे में मारे गए शख्स के शरीर के चीथड़े उड़ गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस जांच में सामने आया है कि जिस मकान में धमाका हुआ, वह नामकीझारा गोविंदन का है। इसे पय्यानूर में स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाने वाले दो व्यक्तियों को किराए पर दिया गया था। फिलहाल विस्फोट के वक्त घर में कितने लोग मौजूद थे, इसकी जानकारी साफ नहीं हो पाई है। मृतक और घायलों की पहचान की जा रही है।
कन्नूर में अवैध बम बनाने और इनके फटने की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। अप्रैल 2024 में पनूर इलाके में सत्तारूढ़ सीपीएम (मार्क्सवादी) का एक कार्यकर्ता देसी बम विस्फोट में मारा गया था। वहीं, थालास्सेरी में एक 90 वर्षीय बुजुर्ग की मौत उस वक्त हो गई थी जब उन्होंने गलती से स्टील के बम को उठा लिया था।
फिलहाल मौके पर फोरेंसिक टीम और बम निरोधक दस्ते के विशेषज्ञ मौजूद हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।