1 सितंबर से बदल रहे हैं ये नियम: ITR डेडलाइन, आधार अपडेट, पोस्टल सेवाओं में होंगे बदलाव

1 सितंबर से आम आदमी के जीवन को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे। आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि, आधार कार्ड से जुड़े अपडेट, डाक सेवाओं में बदलाव, बैंकिंग और वित्तीय मानदंडों से लेकर कई नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। ये बदलाव लोगों के धन प्रबंधन, आवश्यक सेवाओं तक पहुँच और सरकारी आवश्यकताओं के अनुपालन को प्रभावित करेंगे। 1 सितंबर से निम्नलिखित बदलाव लागू होंगे:

1. आयकर रिटर्न की तिथि बढ़ी आईटी विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए इस साल के टैक्स रिटर्न की तारीख 30 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी है। इससे करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने के लिए 46 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है। यह विस्तार उन करदाताओं को दिया गया है जिनके खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट होना है, उन्हें 31 अक्टूबर, 2025 से पहले अपना आईटीआर दाखिल करना होगा।

2. यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने की समय सीमा बढ़ी नए नियमों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी राहत दी गई है, जिनके पास अब 30 सितंबर तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) चुनने का समय है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एक पेंशन प्रणाली है। पहले यह तारीख 30 जून थी, जिसे कम प्रतिक्रिया को देखते हुए 90 दिन और बढ़ा दिया गया था। 3. एसबीआई कार्ड नियम भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने भी 1 सितंबर, 2025 से अपने चुनिंदा कार्डधारकों के लिए नए नियमों की घोषणा की है। इन नए नियमों के अनुसार, अगर ग्राहक डिजिटल गेमिंग और सरकारी वेबसाइटों से संबंधित लेनदेन के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ कार्ड पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। इस श्रेणी में आने वाले कार्ड हैं: लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड, लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड सेलेक्ट, लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड प्राइम।