    बुरे फंसे कॉमेडियन कुणाल कामरा, 'RSS' की टीशर्ट पर भड़की भाजपा, नतीजे भुगतने की दी चेतावनी

    कॉमेडियन कुणाल कामरा की आरएसएस मजाक बनी टी-शर्ट पहनकर की गई सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया है। भाजपा ने इसे अपमानजनक व भड़काऊ बताया और चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के एक मंत्री ने पुलिस कार्रवाई की संभावना जताई है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 11:12:57 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 11:12:57 AM (IST)
    कथित कॉमेडियन कुणाल कामरा का विवादों से पुराना नाता है। (फाइल फोटो)

    1. कुणाल कामरा ने आरएसएस विवादित टी-शर्ट पहनी।
    2. सोशल मीडिया पोस्ट से भाजपा भड़क गई।
    3. भाजपा ने आपत्तिजनक पोस्ट बताकर कार्रवाई मांगी।

    एजेंसी, नई दिल्ली। कथित कॉमेडियन कुणाल कामरा का विवादों से पुराना नाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मजाक बनाने वाली टीशर्ट पहनकर कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। इसको देखकर भाजपा भड़क गई है। उसने साफ शब्दों में कुणाल कामरा को नतीजे भुगतने की चेतावनी दे डाली है।

    भाजपा ने कहा कि कुणाल कामरा की यह पोस्ट अपमानजनक व भड़काऊ है। फोटो के वायरल होने के बाद कुणाल कामरा ने एक और पोस्ट किया। उसने लिखा कि आरएसएस की टीशर्ट वाली फोटो किसी कॉमेडी क्लब में नहीं खींची गई थी।


    पुलिस कार्रवाई की चेतावनी

    कुणाल कामरा के टी-शर्ट वाली तस्वीर के वायरल होने के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि यह पोस्ट ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री में आता है। पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।

    कुत्ते की छवि वाली टी-शर्ट

    कुणाल कामरा की टी-शर्ट में आरएसएस के नाम के पास कुत्ते को दिखाया गया है। इस आपत्तिजनक पोस्ट पर बावनकुले ने कहा कि इस तरह की पोस्ट डालने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा।

    शिवसेना ने भी दी कार्रवाई की चेतावनी

    कुणाल कामरा की इस पोस्ट से भाजपा की सहयोगी शिवसेना भी भड़क गई है। कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि यह बहुत ही अपमानजक है। इस तरह की आपत्तिजनक पोस्ट का राष्ट्रीय भगवान संगठन को विरोध करना चाहिए। इस तरह की क्रिंज एलीमेंट के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। वह पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था। इसका जवाब भाजपा जरूर दे।

