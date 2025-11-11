Ladki Bahin Yojana हो जाएगी बंद? उपमुख्यमंत्री ने किया क्लियर... e-KYC के लिए फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

डिजिटल डेस्क: हाल ही में सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैल रही थी कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Ladki Bahin Yojana) को महाराष्ट्र सरकार जल्द बंद कर सकती है। इन अफवाहों ने कई लाभार्थी महिलाओं को चिंता में डाल दिया था। हालांकि, अब महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है और स्पष्ट किया है कि यह योजना बंद नहीं की जाएगी।

एकनाथ शिंदे ने बताया कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और इससे लाखों महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। ऐसे में सरकार इसे समाप्त करने की कोई योजना नहीं बना रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस तरह की झूठी खबरों पर विश्वास न करें।