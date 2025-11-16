मारने के लिए उठाई चप्पल, मेरी किडनी को गंदा कहा... रोहिणी ने तजस्वी पर लगाए गंभीर आरोप, मचा बवाल

एजेंसी, पटना। Bihar Politics: बिहार चुनाव में एनडीए को एतिहासिक दो तिहाई बहुमत मिला। महागठबंधन की प्रमुख पार्टी राजद नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति लायक सीट तक नहीं जाती पाई। इस परिणाम के बाद लालू परिवार में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी यादव, सलाहकार संजय यादव व रमीज पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी व परिवार को छोड़ दिया है।

दरअसल, लालू यादव ने अपनी राजनीतिक विरासत को तेजस्वी यादव को सौंप दिया है। वह अब पूरी तरह से राजद की कमान संभाले हुए हैं। ऐसे में उनके लिए रणनीति बनाने का काम मुख्यरूप से संजय यादव करते हैं, जिसमें उनकी मदद रमीज करते हैं। ऐसे में इस बड़ी हार की जिम्मेदारी पार्टी के प्रदर्शन से नाराज व हताश कार्यकर्ता संजय यादव व रमीज को मान रहे हैं।

रोहिणी आचार्य ने संजय यादव व रमीज को बताया हार का जिम्मेदार पहला पोस्ट- रोहिणी आचार्य का कहना है कि कार्यकर्ताओं की बात को पार्टी के बीच में उन्होंने रखा, तो उनको अपमानित किया गया। ऐसे में सम्मान को बचाए रखने के लिए उन्होंने पार्टी और परिवार से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन , एक शादीशुदा महिला , एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गयीं, मारने के लिए चप्पल उठाया गया, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी।