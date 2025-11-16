मेरी खबरें
    लालू परिवार से नाता तोड़ने वाली बेटी रोहिणी आचार्य करोड़ों की हैं मालकिन, जानें कितनी है नेटवर्थ

    रोहिणी आचार्य ने पारिवारिक रिश्ते तोड़ते हुए तेजस्वी यादव और उनके सलाहकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लालू यादव को किडनी दान देने वाली रोहिणी ने चुनावी हलफनामे में करोड़ों की संपत्ति दर्ज की है। उनके और पति समरेश सिंह की संयुक्त नेटवर्थ करीब 15 करोड़ रुपये है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 10:35:11 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 10:35:11 AM (IST)
    रोहिणी आचार्य कितने करोड़ की हैं मालकिन। (फाइल फोटो)

    1. रोहिणी ने परिवार से संबंध तोड़ने का ऐलान किया।
    2. तेजस्वी और सलाहकार संजय पर गंभीर आरोप लगाए।
    3. रोहिणी के पास करोड़ों की चल-अचल संपत्ति है।

    एजेंसी, पटना। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव की दूसरी सबसे बड़ी संतान रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार से रिश्ते-नाते तोड़ दिया हैं। उन्होंने अपने भाई व लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक वारिस तेजस्वी यादव, उनके सलाहकार संजय यादव और रमीज पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

    हम आपको इस आर्टिकल में रोहिणी आचार्य के पारिवारिक बैकग्राउंट व उनकी नेटवर्थ के बारे में बताएंगे...

    • रोहिणी आचार्य ने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दान दी थी। वह लंबे समय से राजद व पिता का सोशल मीडिया पर बचाव करती रहीं। वह अपने बेबाद और दबंग अंदाज के लिए जानी जाती हैं। उनके पास काफी संपत्ति है, जिसकी जानकारी उन्होंने बिहार के सारण से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान चुनाव आयोग को दी थी।


  • उनके पास 495 ग्राम सोना, 5.5 किलो चांदी और 5 लाख रुपए से अधिक कीमत के कीमती रत्न हैं। उनके पास करीब 8.83 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति दर्ज है। उनके पति समरेश सिंह के पास 390 ग्राम सोना, 4 किलो चांदी और 8.08 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। दोनों की नेट वर्थ 15 करोड़ रुपये के करीब है।

    पति सिंगापुर में बड़ी कंपनी में करते हैं काम

    बिहार के प्रतिष्ठित परिवार से पति समरेश सिंह का नाता है। वह पेशे से एक सफल कॉर्पोरेट एक्जक्यूटिव हैं। सिंगापुर की बड़ी कंपनी एवरकोर पार्टनर्स में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर हैं। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की थी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में वरिष्ठ पदों पर काम किया। समरेश के पिता राव रणविजय सिंह लालू प्रसाद यादव के साथ पढ़ते थे। वह इनकम टैक्स विभाग में अधिकारी पद पर थे। रोहिणी और समरेश सिंह के तीन बच्चे हैं। उन तीनों के नाम भी लाखों की संपत्ति ली गई है।

