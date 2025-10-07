'भगवान विष्णु का उड़ाया था मजाक...', वकील राजेश किशोर ने बताया CJI गवई पर जूता फेंकने का कारण

एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सोमवार को मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर एक वृद्ध वकील राजेश किशोर ने जूता फेंका था। इस घटना ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। पुलिस ने तुरंत ही आरोपी राजेश किशोर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद उनको रिहा कर दिया गया, क्योंकि सीजेआई गवई ने उनके ऊपर केस दर्ज करने से मना कर दिया।