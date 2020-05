LPG Cylinder के दामों में बड़ी कटौती हुई है। इससे देश की जनता को राहत जरूर मिली है लेकिन गैस की Subsidy पाने वालों के लिए शायद उतनी बड़ी राहत ना हो क्‍योंकि इस बार या तो Subsidy नहीं मिलेगी या मिलेगी तो केवल नाम मात्र की। असल में हुआ यह है कि गैस के दाम इतने घटे हैं कि अब Subsidy और Non-Subsidy के सिलेंडर के दाम समान ही हो गए हैं। यह स्थिति संभवत: पहली ही बार बनी है। आइये समझते हैं Subsidy की चाह रखने वालों के लिए इस बार कैसे पेंच फंसा है।

LPG एलपीजी निर्माता कंपनियों ने इस महीने सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत में भारी कमी कर दी है। एलपीजी व्यवसाय के इतिहास शायद में इससे बड़ी कमी और कभी देखी नहीं गई। 222 रुपए प्रति सिलेंडर कीमत में गिरावट आई है। केंद्र सरकार द्वारा तय बेस रेट के आधार पर इस बार कार्डधारकों के बैंक खाते में Subsidy सब्सिडी के रूप में मात्र पांच रुपए ही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जमा किए जाएंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने वर्तमान में प्रति सिलेंडर 605 रुपए बेस रेट तय किया है। बेस रेट के हिसाब से Subsidy सब्सिडी की राशि इस महीने पांच रुपए ही बनती है।

क्रूड ऑयल की कीमतों में आई भारी गिरावट के बीच LPG एलपीजी (लिक्विड पेट्रोलियम गैस) के दामों में भी बड़ी गिरावट आई है। अप्रैल माह में 822 रुपए में मिलने वाले घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किग्रा) की कीमत 217 रुपए घटकर 605 रुपए हो गई है। मप्र के ग्‍वालियर के श्री राधे इंडेन सिल्वर स्टेट के संचालक श्यानंद शुक्ला का कहना है सिलेंडर सस्ते हो जाने के कारण इस माह उपभोक्ताओं के खातों में Subsidy सब्सिडी के रुपए नहीं आएंगे, क्योंकि यह कीमतें गैस सिलेंडर की वास्तविक कीमतों के बराबर हो गए हैं। 216 रुपए आम घरेलू सिलेंडर पर सब्सिडी आती थी, लेकिन अब Subsidy सब्सिडी शून्‍य हो जाएगी। वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भी 256 रुपए घट गए हैं। ऐसे में 19 किलो का जो नीला सिलेंडर अब तक 1456 में मिलता था वह अब 1199.50 रुपए में मिलेगा।

उज्जवला वालों के खाते में 822 नहीं 605 रुपए आएंगे

कोरोना वायरस के दौर में राहत के लिए शासन द्वारा 3 गैस सिलेंडर PUY उज्जवला कनेक्शन धारकों Ujjawala Yojana को दिए जा रहे हैं। इसके लिए शासन द्वारा अप्रैल, मई व जून माह के सिलेंडरों की कीमत उज्जवला कनेक्शन धारकों के रजिस्टर्ड खातों में आ रही है। अप्रैल माह में सिलेंडर के 822 रुपए आए थे, लेकिन इस महीने 605 रुपए ही आएंगे। वहीं जिन उज्जवला कनेक्शन के हितग्राहियों ने खाते में रुपए आने के बाद भी सिलेंडर अब तक नहीं लिया, उनके खातों में संभवतः मई माह के सिलेंडर के लिए रुपए नहीं आएंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 50 से 60 फीसदी उज्जवला सिलेंडरों की डिलीवरी अप्रैल माह में नहीं हुई है।

उपभोक्ता को जीएसटी भी देना पड़ता

LPG सिलेंडर खरीदने के एवज में GST जीएसटी भी उपभोक्ताओं को अपनी जेब से ही भरना पड़ता है। Subsidy सब्सिडी वाले 14 किलोग्राम गैस सिलेंडर खरीदने वाले उपभोक्ताओं को पांच फीसदी और कमर्शियल सिलेंडर खरीदने वाले को 16 फीसदी जीएसटी भरना पड़ता है।

महीना घरेलू सिलेंडर (14.2 किग्रा) व्यवसायिक सिलेंडर (19 किग्रा)

मार्च 2020 885 1551

अप्रैल 2020 822 1456

मई 2020 605 1199.50

(श्री राधे इंडेन के संचालक श्यानंद शुक्ला के मुताबिक गैस सिलेंडर की कीमतें)

Providing further relief to LPG consumers, market price of non-subisidized LPG cylinder has been reduced by ₹162.50 per cylinder in Delhi w.e.f from 1st May, 2020.

Effective cost of a non-subsidised LPG cylinder in Delhi is now ₹ 581.50 as compared to ₹744 in April, 2020 pic.twitter.com/yzzzuHRU9E

— Ministry of Petroleum and Natural Gas (@PetroleumMin) May 1, 2020