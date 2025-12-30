लग्जरी लाइफ, म्यूजिक कंपनी और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन... कौन है राव इंद्रजीत यादव? जिस पर ED ने कसा शिकंजा

डिजिटल डेस्क। दिल्ली और हरियाणा में 10 ठिकानों पर छापेमारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने राव इंद्रजीत यादव के काले साम्राज्य का पर्दाफाश किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई इस कार्रवाई के दौरान 5 लग्जरी कारें, 17 लाख रुपये नकद, डिजिटल उपकरण और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। वर्तमान में यादव देश छोड़कर यूएई (UAE) भाग गया है।

वसूली का नया मॉडल: ईडी के अनुसार, यादव ने कॉर्पोरेट घरानों और प्राइवेट फाइनेंसरों के बीच विवादित लोन सेटलमेंट के लिए एक वेबसाइट पोर्टल बना रखा था। वह हथियारों और गैंगस्टरों के दम पर 'जबरन सेटलमेंट' करवाता था और बदले में करोड़ों का कमीशन वसूलता था।

सोशल प्रोफाइल: उसकी कंपनी हरियाणवी, पंजाबी और हिंदी गाने बनाती है और एक ओटीटी प्लेटफॉर्म भी चलाती है।

ग्लैमरस लाइफस्टाइल: इंस्टाग्राम पर उसके 12 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं और वह अक्सर बॉलीवुड हस्तियों के साथ तस्वीरें साझा करता था।

राव इंद्रजीत यादव केवल एक अपराधी नहीं, बल्कि एक चर्चित म्यूजिक कंपनी 'Gem Records Entertainment Pvt Ltd' (Gems Tunes) का मालिक भी है।

अपराध का लंबा इतिहास

हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस ने यादव और उसके साथियों के खिलाफ 15 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। उसके आपराधिक सफर के मुख्य पड़ाव इस प्रकार हैं...

हत्या के मामले: दिसंबर 2024 में रोहतक के बिजनेसमैन मनजीत दिघल की हत्या में नाम आने के बाद वह विदेश भाग गया। इसके बाद गुरुग्राम में रोहित शौकीन की हत्या की जिम्मेदारी भी उसी के गुर्गों ने ली।

सेलेब्रिटीज़ पर हमला: सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के घर पर फायरिंग और यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर हुई गोलीबारी में भी 'हिमांशु भाऊ गैंग' के साथ यादव का नाम जुड़ा।

पुलिस अधिकारी का सुसाइड: अक्टूबर 2025 में हरियाणा के एएसआई संदीप कुमार लाठर ने अपने सुसाइड नोट में राव इंद्रजीत यादव को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था।

काली कमाई और लग्जरी शौक

जांच एजेंसी के मुताबिक, यादव ने आपराधिक गतिविधियों और जबरन लोन सेटलमेंट से मिले करोड़ों रुपयों का इस्तेमाल लग्जरी गाड़ियां और अचल संपत्तियां खरीदने में किया। दिलचस्प बात यह है कि वह करोड़ों की कमाई करता था, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी आय बेहद कम दिखाता था। वह विदेश में बैठकर ही भारत में एक संगठित क्राइम सिंडिकेट का संचालन कर रहा है।

यह भी पढ़ें- रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर... रेलवे ने बदला 107 ट्रेनों का समय, 1 जनवरी से लागू होगी नई समयसारिणी, देखें लिस्ट