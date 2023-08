Mumbai: जमीन मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन, मंत्रालय भवन के जाल पर कूदे, Video

Mumbai Farmers Protest: शनिवार को मंत्रालय भवन के अंदर किसानों ने अपनी जमीन के लिए मुआवजे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी इमारत की पहली मंजिल पर लगाए गए सुरक्षात्मक जाल पर कूद गए।

#WATCH | Farmers inside the Mantralaya building protesting against the Maharashtra govt demanding proper compensation for their land jump on protective net placed on the first floor of the building in Mumbai; police action underway

State Minister Dadaji Bhuse is speaking with… pic.twitter.com/9Jke4tvVxn

— ANI (@ANI) August 29, 2023

15 दिनों में समस्याओं का समाधान होगा

मुख्यमंत्रा एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैंने आज किसानों को मंत्रालय बुलाया था। उनकी राज्य मंत्री के साथ बैठक हुई है। 15 दिनों में उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा।

#WATCH | On protest by farmers in Mantralaya, NCP leader Rohit Pawar says, "If the government had heard the voices of the farmers before they jumped (on the protective net in Mantralaya), then such a thing would not have happened today. The government should hear the problems… pic.twitter.com/m5skSRSgQ6 — ANI (@ANI) August 29, 2023

राज्य में सूखे की स्थिति खतरनाक- रोहित पवार

किसानों के प्रोटेस्ट करने को लेकर एनसीपी नेता रोहित पवार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने पहले किसानों की बात सुनी होती तो आज ऐसा नहीं होता। सरकार को सुनना चाहिए बावजूद इसके मंत्रालय में इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना ठीक नहीं है। राज्य में सूखे की स्थिति खतरनाक है।