    महाराष्ट्र की ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना की e-KYC समस्या को देखते हुए सरकार ने अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी है। भारी बारिश, तकनीकी दिक्कतों और नेटवर्क समस्याओं के कारण लाखों महिलाएँ समय पर KYC नहीं कर सकीं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना e-KYC किस्त जारी नहीं होगी।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 08:21:21 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 08:21:21 AM (IST)
    अब रुक सकता है लाडकी बहिन योजना का पैसा! तुरंत करवा लें ये काम
    मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महिलाओं के लिए आर्थिक मजबूती। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. e-KYC अधूरी होने पर महिलाओं की किस्त तुरंत रोक दी जाएगी।
    2. सरकार ने अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 की।
    3. बारिश-आपदा से लाखों लाभार्थियों की KYC प्रभावित रही।

    डिजिटल डेस्क। महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्य की करोड़ों महिलाओं के लिए आर्थिक मजबूती का एक बड़ा आधार बनी हुई है।

    इस योजना के जरिए महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे घर-परिवार की जरूरतों के साथ अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकें, लेकिन e-KYC पूरी न होने के कारण किस्त रुकने का खतरा अब मंडरा रहा है।

    दरअसल, राज्य में भारी बारिश, प्राकृतिक आपदाओं, नेटवर्क समस्याओं और तकनीकी दिक्कतों की वजह से हजारों महिलाएं e-KYC पूरा नहीं कर सकीं हैं। पहले इसकी अंतिम तारीख 18 नवंबर 2025 थी, लेकिन लाखों महिलाओं की परेशानी को देखते हुए सरकार ने तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी है।


    यह फैसला महिलाओं के लिए राहत की खबर है, लेकिन अब भी सवाल यह है कि अगर किसी की e-KYC पूरी नहीं हुई तो क्या वह किस्त से वंचित रह जाएगी?

    सरकार ने साफ कहा है कि e-KYC सही लाभार्थी तक पैसा पहुंचाने का जरूरी कदम है। कई मामलों में फर्जी आवेदन, गलत बैंक विवरण और दोहरी एंट्री जैसे मामले सामने आए थे। यही वजह है कि आधार आधारित पहचान अनिवार्य की गई है।

    e-KYC क्यों है जरूरी?

    सरकार के मुताबिक योजना की पारदर्शिता बनाए रखने और फर्जी आवेदनों पर रोक लगाने के लिए e-KYC अनिवार्य की गई है। बिना e-KYC के अब किसी भी महिला के खाते में पैसे नहीं भेजे जाएंगे।

    जानें अपनी e-KYC की स्थिति

    • महिलाएं घर बैठे मोबाइल से कुछ सेकंड में अपनी KYC स्थिति जान सकती हैं।

    • पोर्टल खोलें: ladakibahin.maharashtra.gov.in

    • e-KYC सेक्शन पर क्लिक करें

    • आधार नंबर और कैप्चा भरें

    • OTP दर्ज करें

    • इसके बाद स्क्रीन बताएगी कि e-KYC पूरी है, अधूरी है या आपका नाम अभी पात्र सूची में नहीं है।

    31 दिसंबर अंतिम तारीख

    सरकार ने चेतावनी दी है कि जिनकी e-KYC अधूरी रहेगी, उनकी किस्त रोक दी जाएगी। ऐसे लाभार्थी सिस्टम में खुद-ब-खुद Pending या Inactive श्रेणी में चले जाएंगे। इसलिए महिलाएं अंतिम तारीख से पहले e-KYC जरूर पूरी करें।

