    Bihar Election: भोजपुर में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। एसपी राज ने दो थानाध्यक्षों समेत पांच अफसरों को लाइन क्लोज कर दिया है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार तीन थानों और दो सर्किल में नए अफसरों की तैनाती की गई है। यह कदम चुनाव के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 07:54:45 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 07:54:41 PM (IST)
    Bihar Transfer Posting: चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल, कई अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर, जानिए किसे कहां मिली जिम्मेदारी
    Bihar Transfer Posting: चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल।

    HighLights

    1. भोजपुर में चुनाव से पहले पुलिस में बड़ा फेरबदल
    2. 5 पुलिस अफसर तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर
    3. चुनाव आयोग के निर्देश पर की गई है ये कार्रवाई

    डिजिटल डेस्क। बिहार में विधानसभा चुनाव (Bihar Election) को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भोजपुर जिले में प्रशासनिक स्तर पर लगातार फेरबदल किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को एसपी राज ने एक अहम निर्णय लेते हुए तीन साल से एक ही पद पर जमे पांच पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। इनमें दो थानाध्यक्ष भी शामिल हैं।

    यह कदम चुनाव आयोग के सख्त निर्देशों के अनुरूप उठाया गया है, जिसके तहत लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात अफसरों को हटाया जा रहा है ताकि चुनावी प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का स्थानीय प्रभाव न पड़े और निष्पक्षता कायम रह सके।

    नए पदस्थापनों की सूची जारी

    पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, जिले में तीन थानों और दो सर्किलों में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है।

    इंस्पेक्टर राजेश कुमार मालाकार को पीरो पर्यवेक्षी पदाधिकारी से स्थानांतरित कर शाहपुर थाना का नया प्रभार दिया गया है।

    इंस्पेक्टर दीपक कुमार, जो पहले सहार थानाध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें पुलिस केंद्र से स्थानांतरित कर मुफस्सिल थाना की कमान सौंपी गई है।

    दारोगा रवि कांत प्रसाद को टाउन थाना के अपर थानाध्यक्ष पद से स्थानांतरित कर बड़हरा थाना का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है।

    इंस्पेक्टर सचिन कुमार को जगदीशपुर सर्किल और इंस्पेक्टर श्याम को अगिआंव सर्किल का नया पदभार दिया गया है।

    किन अधिकारियों को किया गया लाइन हाजिर

    एसपी कार्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, जिन अफसरों को लाइन हाजिर किया गया है उनमें शामिल हैं:

    मुफस्सिल थानाध्यक्ष आशीष कुमार साह

    शाहपुर थानाध्यक्ष रजनीकांत

    जगदीशपुर सर्किल इंस्पेक्टर प्रभाष कुमार

    जगदीशपुर पर्यवेक्षी पदाधिकारी गौतम कुमार

    सूत्रों के अनुसार, थानाध्यक्ष रजनीकांत को पुलिस केंद्र से डीआईयू प्रभारी के रूप में पदस्थापित किए जाने की तैयारी भी की जा रही है।

    अब तक 38 अफसरों का हुआ स्थानांतरण

    चुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र भोजपुर जिले में पुलिस-प्रशासनिक स्तर पर व्यापक फेरबदल किए जा रहे हैं। अब तक लगभग 38 अधिकारियों का स्थानांतरण हो चुका है और करीब एक दर्जन थानों के थानाध्यक्ष बदले जा चुके हैं।

    पारदर्शिता बनाए रखने की कोशिश

    प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि लंबे समय तक एक ही थाने या सर्किल में पदस्थ रहने वाले अधिकारियों का स्थानीय स्तर पर प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में चुनावी माहौल में निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने यह सख्त निर्देश जारी किए हैं और प्रशासन भी लगातार अधिकारियों की नई तैनाती कर रहा है।

    एसपी कार्यालय के अनुसार, जिन थानों में अभी पद रिक्त हैं उनके लिए नए पदाधिकारियों की सूची तैयार कर ली गई है। बहुत जल्द वहां भी नए थानाध्यक्ष और सर्किल इंस्पेक्टर की नियुक्ति कर दी जाएगी।

