हैदराबाद में जश्न के बीच मातम, न्यू ईयर पार्टी में परोसा गया 'जहर', 15 की तबीयत बिगड़ी, एक की मौत

डिजिटल डेस्क। हैदराबाद के जगदगिरि गुट्टा इलाके में नए साल के जश्न के दौरान एक दर्दनाक घटना सामने आई है। भवानी नगर एसोसिएशन कमेटी हॉल में आयोजित एक न्यू ईयर पार्टी में शामिल 15 लोगों की खाना खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसमें से 53 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजित इस पार्टी में कुल 17 लोग इकट्ठा हुए थे।

वहां मौजूद लोगों के अनुसार, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद माहौल बिगड़ गया। मेन्यू में चिकन बिरयानी, फिश करी, रोटी और शराब शामिल थी। खाना खाने के कुछ ही देर बाद लोगों को बेचैनी होने लगी और 9 लोग मौके पर ही बेहोश हो गए।