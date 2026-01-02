हैदराबाद में जश्न के बीच मातम, न्यू ईयर पार्टी में परोसा गया 'जहर', 15 की तबीयत बिगड़ी, एक की मौत

डिजिटल डेस्क। हैदराबाद के जगदगिरि गुट्टा इलाके में नए साल के जश्न के दौरान एक दर्दनाक घटना सामने आई है। भवानी नगर एसोसिएशन कमेटी हॉल में आयोजित एक न्यू ईयर पार्टी में शामिल 15 लोगों की खाना खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसमें से 53 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजित इस पार्टी में कुल 17 लोग इकट्ठा हुए थे।
वहां मौजूद लोगों के अनुसार, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद माहौल बिगड़ गया। मेन्यू में चिकन बिरयानी, फिश करी, रोटी और शराब शामिल थी। खाना खाने के कुछ ही देर बाद लोगों को बेचैनी होने लगी और 9 लोग मौके पर ही बेहोश हो गए।
तबीयत बिगड़ने पर आनन-फानन में प्रभावित लोगों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इनमें से 9 लोगों का इलाज नारायण मल्ला रेड्डी अस्पताल में चल रहा है, जबकि दो अन्य को राम देव अस्पताल ले जाया गया। दुर्भाग्यवश, एक 53 वर्षीय व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मृतक ने पार्टी में शराब के साथ-साथ मांसाहारी भोजन भी खाया था।
हैदराबाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच के दो मुख्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पुलिस यह पता लगा रही है कि कहीं शराब जहरीली या मिलावटी तो नहीं थी। इसके अलावा पार्टी में परोसे गए भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की जा रही है।