    Maruti e Vitara का प्रॉडक्शन हुआ शुरू, PM Modi ने दिखाई हरी झंडी; 100 देशों में होगी एक्सपोर्ट

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी के बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया और कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार E Vitara को हरी झंडी दिखाई। यह कार 100 से ज्यादा देशों में निर्यात होगी। इसमें लग्जरी फीचर्स और 500 किमी तक की रेंज उपलब्ध है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 12:51:18 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 12:51:18 PM (IST)
    मारुति सुजुकी के बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन। (फोटो- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार E Vitara लॉन्च।
    2. कार को 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाएगा।
    3. लग्जरी फीचर्स और लेवल-2 ADAS सुरक्षा तकनीक उपलब्ध।

    डिजिटल डेस्क। Maruti Suzuki E Vitara: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी के बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार E Vitara को हरी झंडी भी दिखाई।

    इस कदम के साथ भारत, सुजुकी का ग्लोबल ईवी हब बनने की दिशा में आगे बढ़ गया है। कंपनी इस इलेक्ट्रिक कार को जापान और यूरोप सहित 100 से ज्यादा देशों में निर्यात करेगी।

    हंसलपुर में बैटरी निर्माण प्लांट

    • मारुति सुजुकी भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। हंसलपुर स्थित TDS Li-Ion बैटरी गुजरात (TDSG) प्लांट में लिथियम-आयन बैटरी सेल और इलेक्ट्रोड का स्थानीय स्तर पर निर्माण होगा।

    • यह प्लांट टोशिबा, सुजुकी और डेंसो का प्रोजेक्ट है। इन बैटरियों का उपयोग कंपनी की मजबूत हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में किया जाएगा। इस परियोजना भारत की आयात पर निर्भरता घटेगी।

    E Vitara को मिली हरी झंडी

    पीएम मोदी के साथ इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और जापान के राजदूत केइची ओनो भी मौजूद रहे। E Vitara को पहली बार जनवरी 2025 में भारत मोबिलिटी एक्सपो में प्रदर्शित किया था। उपभोक्ता इसकी लॉन्चिंग का इंतजार कर रहे थे। प्रोडक्शन शुरू होने के बाद इसके भारत में दीपावली 2025 तक लॉन्च होने की संभावना है।

    मारुति सुजकी ई विटारा के फीचर्स

    मारुति सुजुकी E Vitara में पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे लग्जरी फीचर्स दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए 7 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो-होल्ड और लेवल-2 ADAS तकनीक उपलब्ध होगी। इससे यह कार अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरती है।

    बैटरी ऑप्शन

    • यूरोप में जून 2025 में लॉन्च हुई E Vitara दो बैटरी पैक विकल्पों – 49 kWh और 61 kWh – के साथ उपलब्ध है। ये दोनों बैटरियां BYD की LFP केमिस्ट्री पर आधारित हैं।

    • ब्रिटेन में उपलब्ध मॉडल 2WD और 4WD दोनों कॉन्फिगरेशन में है। बड़ा बैटरी पैक एक बार चार्ज में 500 किलोमीटर तक की रेंज देता है। AWD वेरिएंट में इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और स्नो जैसे ड्राइविंग मोड भी दिए हैं।

