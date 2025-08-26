Maruti e Vitara का प्रॉडक्शन हुआ शुरू, PM Modi ने दिखाई हरी झंडी; 100 देशों में होगी एक्सपोर्ट

डिजिटल डेस्क। Maruti Suzuki E Vitara: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी के बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार E Vitara को हरी झंडी भी दिखाई।

इस कदम के साथ भारत, सुजुकी का ग्लोबल ईवी हब बनने की दिशा में आगे बढ़ गया है। कंपनी इस इलेक्ट्रिक कार को जापान और यूरोप सहित 100 से ज्यादा देशों में निर्यात करेगी।

हंसलपुर में बैटरी निर्माण प्लांट

मारुति सुजुकी भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। हंसलपुर स्थित TDS Li-Ion बैटरी गुजरात (TDSG) प्लांट में लिथियम-आयन बैटरी सेल और इलेक्ट्रोड का स्थानीय स्तर पर निर्माण होगा।

यह प्लांट टोशिबा, सुजुकी और डेंसो का प्रोजेक्ट है। इन बैटरियों का उपयोग कंपनी की मजबूत हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में किया जाएगा। इस परियोजना भारत की आयात पर निर्भरता घटेगी।

E Vitara को मिली हरी झंडी

पीएम मोदी के साथ इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और जापान के राजदूत केइची ओनो भी मौजूद रहे। E Vitara को पहली बार जनवरी 2025 में भारत मोबिलिटी एक्सपो में प्रदर्शित किया था। उपभोक्ता इसकी लॉन्चिंग का इंतजार कर रहे थे। प्रोडक्शन शुरू होने के बाद इसके भारत में दीपावली 2025 तक लॉन्च होने की संभावना है।