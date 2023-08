मुंबई में विपक्षी दलों के गठबंधन I.N.D.I.A की बैठक, सोनिया और राहुल गांधी भी पहुंचे

India Alliance Meet : विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल होने मुंबई पहुंचे सभी नेताओं को आज रात उद्धव ठाकरे रात्रि भोज देंगे।

#WATCH | On INDIA alliance meeting, Uddhav Thackeray faction leader Aaditya Thackeray says "The way BJP is targetting us, shows that they are scared of the INDIA alliance and our victory. Their hatred is for the country & constitution, and we will not let them win...The BJP has… pic.twitter.com/BICIdwxYhH

— ANI (@ANI) August 31, 2023