आगरा Agra Oxygen Mock Drill । उत्तरप्रदेश के आगरा जिले में एक अस्पताल में तथाकथित मॉक ड्रिल के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन मॉक ड्रिल के दौरान सिर्फ 5 मिनट में भी 22 मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मॉक ड्रिल के दौरान सिर्फ पांच मिनट में ही ऑक्सीजन की कमी के कारण 22 मरीजों की मौत हो गई है। अब सोशल मीडिया पर भी इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में अस्पताल के मालिक बता रहे हैं कि 26 अप्रैल को ऑक्सीजन की कमी के कारण 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक गया था, ऐसे में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि क्या गंभीर मरीज जरूरत पड़ने पर बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं।

There were 22 critical patients admitted in the hospital but have no details of their death. We'll look into the video surfaced about their death:Agra DM(07.06) pic.twitter.com/9shp2OYFWr

Agra: Seven patients including COVID infected died in a private hospital due to alleged oxygen shortage on April 26&27

जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश

इधर आगरा के जिलाधिकारी ने आगरा के डीएम ने ऑक्सीजन की कमी से 22 मरीजों की मौत को सिरे से गलत बताया है। डीएम ने कहा कि 26 और 27 अप्रैल को ऑक्सीजन की कथित कमी के चलते 7 मरीजों की निजी अस्पताल में मौत हो गई। उन्होंने साफ किया कि निजी अस्पताल में 22 गंभीर मरीज भर्ती थे। उन्होंने यह भी कहा कि वायरल वीडियो के आधार पर हम इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं।

Medical murder: Amid scarcity of oxygen, 22 patients in critical condition reportedly died after a private hospital management switched off oxygen supply for 5 minutes on Apr 26.

Dr Arinjay Jain, owner of Paras hospital in Agra, caught on camera narrating the inhuman incident. pic.twitter.com/CNb8eLqaeB

