DA Hike: मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया दिवाली का तोहफा, 3 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता

एजेंसी, नई दिल्ली। DA Hike: केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है। इस बढ़ोतरी का फायदा करीब 1.15 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाला है।

1 जुलाई से लागू होगा बढ़ा डीए सरकार ने स्पष्ट किया है कि डीए में की गई यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी। यानी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का बकाया अक्टूबर के वेतन और पेंशन के साथ मिलेगा। इससे त्योहारी सीजन में घरेलू बजट को राहत मिलेगी।