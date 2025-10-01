मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    DA Hike: मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया दिवाली का तोहफा, 3 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता

    मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस फैसले से लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 03:11:05 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 03:15:16 PM (IST)
    DA Hike: मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया दिवाली का तोहफा, 3 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता
    मोदी सरकार ने दी कर्मचारियों को तोहफा। (फाइल फोटो)

    एजेंसी, नई दिल्ली। DA Hike: केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है। इस बढ़ोतरी का फायदा करीब 1.15 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाला है।

    1 जुलाई से लागू होगा बढ़ा डीए

    सरकार ने स्पष्ट किया है कि डीए में की गई यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी। यानी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का बकाया अक्टूबर के वेतन और पेंशन के साथ मिलेगा। इससे त्योहारी सीजन में घरेलू बजट को राहत मिलेगी।

    महंगाई से निपटने के लिए अहम कदम

    डीए और डीआर कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इनका संशोधन हर साल जनवरी और जुलाई में किया जाता है। इस साल मार्च में भी सरकार ने 2% बढ़ोतरी की थी, जिससे डीए 55% हुआ था। अब नई बढ़ोतरी से यह 58% पर पहुंच गया है।

    7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित

    महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की गणना 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय फॉर्मूले से होती है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से सुरक्षा प्रदान करना और उनके जीवन-यापन की लागत को संतुलित करना है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.