GST में राहत के बाद मिल सकता है एक और तोहफा, PM Modi ने कही ये बात

एजेंसी, नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जीएसटी की कीमतों में कटौती का एलान किया था। यह 22 सितंबर से लागू कर दिया गया, जिससे जनता के लिए दिवाली से पहले बहुत बड़ी राहत मिली। पीएम मोदी यहीं नहीं रुकने वाले हैं। वह एक और तोहफा देने वाले हैं, जिसके संकेत उन्होंने नोएडा में एक कार्यक्रम के दौरान दिए।

पीएम मोदी नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन सत्र में पहुंचे थे। उन्होंने यहां संबोधित करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था की मजबूत करना बहुत जरूरी है, इसलिए टैक्स को और कम ही होगा। जनता की जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचे, यही सरकार की मंशा है। उन्होंने जीएसटी की दरों में और कटौती के भी संकेत दिए हैं।

जीएसटी में होती रहेगी कटौती #WATCH | Gautam Buddha Nagar, UP | Prime Minister Narendra Modi says, "... To hide their pre-2014 failures, Congress and its allies are lying to the people... We have increased the income and savings of the people of India... We are not going to stop here... As we continue to… pic.twitter.com/9Zt9mhhJB9 — ANI (@ANI) September 25, 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले की अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी लोगों से झूठ बोल रहे हैं। हमने भारत के लोगों की आय और बचत में वृद्धि की है। हम यहीं नहीं रुकने वाले हैं। जैसे-जैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते रहेंगे, हम करों को कम करना जारी रखेंगे। जीएसटी सुधारों की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। आत्मनिर्भर भारत हमारा मंत्र पीएम मोदी ने कहा कि भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। वैश्विक व्यवधानों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का विकास आकर्षक है। व्यवधान हमें बाधित नहीं करते हैं। उन परिस्थितियों में भी हम नई दिशाएं तलाशते हैं।