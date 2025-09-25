मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    GST में राहत के बाद मिल सकता है एक और तोहफा, PM Modi ने कही ये बात

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन पर जनता को बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा लोगों की जेब में ज्यादा पैसा पहुंचाने की है। पीएम ने जीएसटी दरों में और कटौती के संकेत दिए, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और दिवाली से पहले राहत मिलेगी।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 01:35:37 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 01:35:37 PM (IST)
    GST में राहत के बाद मिल सकता है एक और तोहफा, PM Modi ने कही ये बात
    पीएम मोदी ने नोएडा में

    HighLights

    1. पीएम मोदी ने जीएसटी दरों में कटौती के संकेत दिए।
    2. यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन सत्र में संबोधित किया।
    3. जनता की जेब में ज्यादा पैसा पहुंचाना सरकार का लक्ष्य।

    एजेंसी, नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जीएसटी की कीमतों में कटौती का एलान किया था। यह 22 सितंबर से लागू कर दिया गया, जिससे जनता के लिए दिवाली से पहले बहुत बड़ी राहत मिली। पीएम मोदी यहीं नहीं रुकने वाले हैं। वह एक और तोहफा देने वाले हैं, जिसके संकेत उन्होंने नोएडा में एक कार्यक्रम के दौरान दिए।

    पीएम मोदी नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन सत्र में पहुंचे थे। उन्होंने यहां संबोधित करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था की मजबूत करना बहुत जरूरी है, इसलिए टैक्स को और कम ही होगा। जनता की जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचे, यही सरकार की मंशा है। उन्होंने जीएसटी की दरों में और कटौती के भी संकेत दिए हैं।

    जीएसटी में होती रहेगी कटौती

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले की अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी लोगों से झूठ बोल रहे हैं। हमने भारत के लोगों की आय और बचत में वृद्धि की है। हम यहीं नहीं रुकने वाले हैं। जैसे-जैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते रहेंगे, हम करों को कम करना जारी रखेंगे। जीएसटी सुधारों की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी।

    आत्मनिर्भर भारत हमारा मंत्र

    • पीएम मोदी ने कहा कि भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। वैश्विक व्यवधानों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का विकास आकर्षक है। व्यवधान हमें बाधित नहीं करते हैं। उन परिस्थितियों में भी हम नई दिशाएं तलाशते हैं।

  • इन सभी व्यवधानों के बीच भारत आने वाले दशकों के लिए अपनी नींव मजबूत कर रहा है। हमारा संकल्प और मंत्र आत्मनिर्भर भारत है। दूसरों पर निर्भर रहने से ज्यादा लाचारी और कुछ नहीं हो सकती। कोई देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी वृद्धि उतनी ही कमजोर होती जाएगी।

    • pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.