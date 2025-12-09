नहीं देखी होगी ऐसी चोरी... महिला के जैकेट खोलते ही 50 हजार ले उड़े चोर, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप

डिजिटल डेस्क। राजस्थान की राजधानी जयपुर के बरकत नगर इलाके में पिछले हफ्ते एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। दरअसल, शादी की खरीदारी कर रही मां-बेटी सड़क पर ₹50 हजार कैश गंवा बैठीं, जिसे एक बाइक सवार चोरों के गिरोह ने उठा लिया। यह स्नैचिंग का सीधा मामला नहीं था, बल्कि यह एक अजीबोगरीब इत्तेफाक था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

जैकेट खोलते ही सड़क पर गिरी कैश की गड्डी दरअसल, मां और बेटी भीड़ भरे बाजार से गुजर रही थीं। इस दौरान मां ने पहनने के लिए अपने हाथ में रखा जैकेट खोला, और इसी दौरान बिना पता लगे जैकेट में रखा 50 हजार कैश का बंडल सड़क पर गिर गया। उसी समय सड़क से गुजर रहे चोरों, जिनकी पहचान लोकेश उर्फ छोटू और आलोक के तौर पर हुई है, ने गिरे हुए पैसे देख लिए।