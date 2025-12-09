नहीं देखी होगी ऐसी चोरी... महिला के जैकेट खोलते ही 50 हजार ले उड़े चोर, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप

डिजिटल डेस्क। राजस्थान की राजधानी जयपुर के बरकत नगर इलाके में पिछले हफ्ते एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। दरअसल, शादी की खरीदारी कर रही मां-बेटी सड़क पर ₹50 हजार कैश गंवा बैठीं, जिसे एक बाइक सवार चोरों के गिरोह ने उठा लिया। यह स्नैचिंग का सीधा मामला नहीं था, बल्कि यह एक अजीबोगरीब इत्तेफाक था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
दरअसल, मां और बेटी भीड़ भरे बाजार से गुजर रही थीं। इस दौरान मां ने पहनने के लिए अपने हाथ में रखा जैकेट खोला, और इसी दौरान बिना पता लगे जैकेट में रखा 50 हजार कैश का बंडल सड़क पर गिर गया। उसी समय सड़क से गुजर रहे चोरों, जिनकी पहचान लोकेश उर्फ छोटू और आलोक के तौर पर हुई है, ने गिरे हुए पैसे देख लिए।
In Jaipur Bikers grab ₹50000 after women drop cash on road
आरोपियों ने तुरंत बाइक रोकी, और एक आरोपी बाइक से उतरकर सड़क पर गिरा नोटों का बंडल उठा लिया। जैसे ही आरोपी ने कैश उठाया, मां को शक हुआ, लेकिन चोर तेजी से बाइक पर बैठकर फरार हो गए। मां-बेटी उन्हें पकड़ने की कोशिश में नाकाम रहीं।
पीड़ित मां-बेटी ने तुरंत पुलिस में मामला दर्ज कराया। पुलिस तुरंत हरकत में आई और 48 घंटे के अंदर दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से ₹20 हजार रुपये बरामद किए। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी जिस बाइक पर सवार थे, उसे भी उन्होंने एक दिन पहले ही चोरी किया था।
इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां कई यूजर्स पीड़ित महिला पर लापरवाही का इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं।
इसे भी पढ़ें... 'बिजनेस ट्रिप' का बहाना बनाकर प्रेमिका के साथ थाईलैंड गया था पति, बाढ़ में फंसा तो खुली पोल