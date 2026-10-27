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ग्वालियर-झांसी-रीवा जाने वालों के लिए अलर्ट, उत्तर रेलवे ने रीवा और वैशाली एक्सप्रेस समेत 20 ट्रेनों की बदली टाइमिंग, देखें लिस्ट

Indian railways News: . उत्तर रेलवे ने दिवाली-छठ से पहले MP, UP और बिहार रूट की 20 ट्रेनों का टाइम टेबल बदल दिया है।

By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 04:34:15 PM (IST)Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 04:34:15 PM (IST)
ग्वालियर-झांसी-रीवा जाने वालों के लिए अलर्ट, उत्तर रेलवे ने रीवा और वैशाली एक्सप्रेस समेत 20 ट्रेनों की बदली टाइमिंग, देखें लिस्ट
MP के रीवा और गोरखधाम जैसी ट्रेनें अब बदले समय पर चलेंगी

HighLights

  1. गोरखधाम एक्सप्रेस कानपुर में बदले समय
  2. तेजस राजधानी 15 मिनट लेट आएगी
  3. पूर्वा एक्सप्रेस का रूट शकूरबस्ती त

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली और छठ पर मध्यप्रदेश के रीवा, सतना और ग्वालियर की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। उत्तर रेलवे ने एक दर्जन से ज्यादा सुपरफास्ट ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया है। नया शेड्यूल 28 अक्टूबर से लागू हो रहा है। इसमें MP से जुड़ी रीवा एक्सप्रेस और गोरखधाम एक्सप्रेस भी शामिल हैं।

MP की दो अहम ट्रेनों के समय में बदलाव

12427 रीवा-आनंद विहार टर्मिनल रीवा एक्सप्रेस जो MP के रीवा से दिल्ली आती है, उसकी टाइमिंग बदल गई है। अब यह गाजियाबाद में पुराने समय 06:03 की जगह 06:18 बजे आएगी और आनंद विहार टर्मिनल 06:40 की जगह 06:55 बजे पहुंचेगी। यानी MP से आने वाले यात्री 15 मिनट देरी से पहुंचेंगे।


12556 बठिंडा-गोरखपुर गोरखधाम एक्सप्रेस जो सतना और रीवा होकर जाती है, उसके कानपुर सेंट्रल के समय में बदलाव हुआ है। अब कानपुर में 02:55 की जगह 03:00 बजे आएगी।

UP-बिहार की तेजस, वैशाली, प्रयागराज भी बदली

  • 12309 राजेंद्र नगर-नई दिल्ली तेजस राजधानी अब नई दिल्ली 07:40 की जगह 07:55 बजे आएगी।

  • 12393 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली 07:55 की जगह 08:05 बजे आएगी।

  • 15565 ललितग्राम-नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस गाजियाबाद में 05:43 की जगह 05:58 बजे और नई दिल्ली 06:30 की जगह 06:45 बजे आएगी।

  • 12417 प्रयागराज-नई दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस गाजियाबाद में 06:13 की जगह 06:28 और नई दिल्ली 07:00 की जगह 07:15 बजे पहुंचेगी।

  • 22437 प्रयागराज-आनंद विहार हमसफर आनंद विहार में 06:10 की जगह 06:25 बजे आएगी।

  • 12281 भुवनेश्वर-नई दिल्ली दुरंतो नई दिल्ली 06:40 की जगह 06:55 बजे पहुंचेगी।

कैफियत एक्सप्रेस का नंबर बदलेगा

12225 आजमगढ़-दिल्ली कैफियत एक्सप्रेस गाजियाबाद में 06:23 की जगह 06:38 बजे और दिल्ली जंक्शन 07:05 की जगह 07:25 बजे पहुंचेगी। 01.01.2027 से इसका नंबर बदलकर दिल्ली से 14026 और आजमगढ़ से 14025 हो जाएगा।

पूर्वा एक्सप्रेस अब नई दिल्ली नहीं, शकूरबस्ती तक

हावड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस 12381 और 12303 अब नई दिल्ली के बाद शकूरबस्ती तक जाएगी। नई दिल्ली में 06:20 बजे आकर 06:45 बजे निकलेगी और 07:20 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी। वापसी में 12382 और 12304 पूर्वा एक्सप्रेस शकूरबस्ती से 16:35 बजे चलेगी और नई दिल्ली से 17:40 बजे हावड़ा के लिए रवाना होगी। यह बदलाव 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर से लागू होगा।

MP के यात्रियों के लिए मेमू-पैसेंजर में भी बदलाव

  • 54085 दिल्ली जंक्शन-सात्रोड पैसेंजर अब दिल्ली जंक्शन से 07:10 की जगह 06:35 बजे चलेगी।

  • 64437 गाजियाबाद-दिल्ली EMU गाजियाबाद से 06:10 की जगह 05:45 बजे चलेगी और दिल्ली जंक्शन 07:35 बजे पहुंचेगी। रेलवे ने यात्रियों से कहा है कि दिवाली-छठ की भीड़ में नया टाइम देखकर ही घर से निकलें।

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