मुकेश अंबानी का बड़ा एलान, इस जगह बनाएंगे देश का सबसे बड़ा ‘अन्न प्रसादम’ किचन, रोज लाखों को मिलेगा भोजन

डिजिटल डेस्क। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एक विशाल और अत्याधुनिक रसोईघर (किचन) बनाने की घोषणा की है, जो हर दिन लाखों श्रद्धालुओं को भोजन कराएगा। यह किचन श्री वेंकटेश्वर अन्न प्रसादम ट्रस्ट के तहत स्थापित किया जाएगा और इसका लक्ष्य प्रतिदिन दो लाख से अधिक भोजन तैयार करना है। इस परियोजना की शुरुआती लागत लगभग 50 करोड़ रुपये तय की गई है। इसे देश के सबसे बड़े भोजन वितरण केंद्रों में से एक बताया जा रहा है।

यह पूरा प्रोजेक्ट तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से संचालित किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अधिकारियों के अनुसार, इस हाई-टेक किचन में आधुनिक ऑटोमेशन सिस्टम लगाए जाएंगे ताकि भोजन पूरी स्वच्छता और कुशलता के साथ तैयार हो सके।