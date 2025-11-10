मेरी खबरें
    मुकेश अंबानी का बड़ा एलान, इस जगह बनाएंगे देश का सबसे बड़ा 'अन्न प्रसादम' किचन, रोज लाखों को मिलेगा भोजन

    रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एक विशाल और अत्याधुनिक रसोईघर (किचन) बनाने की घोषणा की है, जो हर दिन लाखों श्रद्धालुओं को भोजन कराएगा। यह किचन श्री वेंकटेश्वर अन्न प्रसादम ट्रस्ट के तहत स्थापित किया जाएगा और इसका लक्ष्य प्रतिदिन दो लाख से अधिक भोजन तैयार करना है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 05:48:08 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 05:54:31 AM (IST)
    मुकेश अंबानी का बड़ा एलान

    1. अंबानी ने आधुनिक किचन बनाने की घोषणा की है
    2. हर दिन लाखों श्रद्धालुओं को भोजन कराएगा

    डिजिटल डेस्क। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एक विशाल और अत्याधुनिक रसोईघर (किचन) बनाने की घोषणा की है, जो हर दिन लाखों श्रद्धालुओं को भोजन कराएगा। यह किचन श्री वेंकटेश्वर अन्न प्रसादम ट्रस्ट के तहत स्थापित किया जाएगा और इसका लक्ष्य प्रतिदिन दो लाख से अधिक भोजन तैयार करना है। इस परियोजना की शुरुआती लागत लगभग 50 करोड़ रुपये तय की गई है। इसे देश के सबसे बड़े भोजन वितरण केंद्रों में से एक बताया जा रहा है।

    यह पूरा प्रोजेक्ट तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से संचालित किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अधिकारियों के अनुसार, इस हाई-टेक किचन में आधुनिक ऑटोमेशन सिस्टम लगाए जाएंगे ताकि भोजन पूरी स्वच्छता और कुशलता के साथ तैयार हो सके।


    आस्था और सेवा का प्रतीक बनेगा यह प्रयास

    मुकेश अंबानी हाल ही में रविवार सुबह तिरुमला पहुंचे थे, जहां उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए और मंदिर प्रशासन के साथ परियोजना पर चर्चा की। रिलायंस की ओर से जारी बयान में कहा गया, “यह स्थान आस्था, करुणा और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। इस पहल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की उस भावना को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके तहत ‘अन्न सेवा’ की परंपरा सभी मंदिरों तक पहुंचे।”

    कंपनी ने कहा कि उनका उद्देश्य “अन्न सेवा” की परंपरा को मजबूत बनाना है ताकि कोई भी श्रद्धालु भूखा न रहे।

    धार्मिक योगदान की दिशा में एक और कदम

    तिरुमला यात्रा के बाद मुकेश अंबानी केरल के गुरुवायूर मंदिर भी गए, जहां उन्होंने प्रसिद्ध श्रीकृष्ण मंदिर में दर्शन किए और 5 करोड़ रुपये का दान दिया। यह कदम उनके धार्मिक और सामाजिक योगदान की परंपरा को और आगे बढ़ाता है।

    वरिष्ठ श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधा केंद्र का एलान

    इस अवसर पर मुकेश अंबानी ने ‘यात्री एवं वरिष्ठ सेवा सदन’ बनाने की भी घोषणा की। यह सदन 100 से अधिक कमरों वाला होगा और इसमें दूर-दराज से आने वाले वृद्ध वैष्णवों के लिए आवास, 24 घंटे चिकित्सा इकाई, नर्सिंग और फिजियोथेरेपी सुविधा, सत्संग-प्रवचन के लिए सभागार और सात्विक भोजनालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

