सोशल मीडिया पोस्ट से भड़का विवाद, मंदिर में जबरन महाआरती, हनुमान बैनर फाड़ा, 2 गिरफ्तार 15 पर FIR

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के आरेय इलाके में स्थित राम मंदिर में शनिवार शाम जबरन घुसकर आरती करने, बोर्ड को विरूपित करने और धार्मिक बैनर फाड़ने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को जानकारी दी कि इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक की पहचान अमित पाठक के रूप में हुई है। पुलिस ने कुल 15 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की है।

ट्रस्टी ने दर्ज कराई शिकायत यह केस लेवा पाटीदार समाज राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी जयेश अम्बावी पटेल (46) की शिकायत पर दर्ज किया गया है। यह मंदिर आरेय इलाके में मारोल चेक नाका पर स्थित है। आरेय पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि आरोपियों पर वैमनस्य फैलाने की कोशिश समेत अन्य आरोप लगाए गए हैं।

सोशल मीडिया पर भीड़ जुटाने का आरोप पुलिस के अनुसार, अमित पाठक ने कथित तौर पर हिंदू रक्षक सेना और सकल हिंदू समाज के नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट प्रसारित किए। इन पोस्ट में लोगों से शनिवार को मंदिर परिसर में एक विवादित स्थानीय मुद्दे को सुलझाने के लिए हनुमान चालीसा पाठ और महा आरती के लिए इकट्ठा होने की अपील की गई थी। अधिकारी ने इस मुद्दे पर विस्तार से जानकारी नहीं दी। इन पोस्ट के बाद 30 से 40 लोगों का समूह मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गया। शिकायत के अनुसार, पाठक और उसके साथियों ने मंदिर के सुरक्षा गार्ड नंदलाल केवट से अभद्र भाषा में बात की, उसका कॉलर पकड़ा और लाइट चालू करने के लिए मजबूर करते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।