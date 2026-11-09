मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

सोशल मीडिया पोस्ट से भड़का विवाद, मंदिर में जबरन महाआरती, हनुमान बैनर फाड़ा, 2 गिरफ्तार 15 पर FIR

मुंबई के आरेय स्थित राम मंदिर में शनिवार शाम 30-40 लोगों ने गार्ड को धमकाकर जबरन आरती की, बोर्ड पर काला स्प्रे किया और हनुमान जी का बैनर फाड़ दिया।

By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Mon, 09 Nov 2026 03:32:50 PM (IST)Updated Date: Mon, 09 Nov 2026 03:32:50 PM (IST)
सोशल मीडिया पोस्ट से भड़का विवाद, मंदिर में जबरन महाआरती, हनुमान बैनर फाड़ा, 2 गिरफ्तार 15 पर FIR
मुंबई आरेय में राम मंदिर में हंगामा (AI Generated Image)

HighLights

  1. मुंबई आरेय राम मंदिर में तोड़फोड़
  2. सुरक्षा गार्ड को धमकाया, कॉलर पकड़ा
  3. बोर्ड पर कालिख, हनुमान बैनर फाड़ा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के आरेय इलाके में स्थित राम मंदिर में शनिवार शाम जबरन घुसकर आरती करने, बोर्ड को विरूपित करने और धार्मिक बैनर फाड़ने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को जानकारी दी कि इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक की पहचान अमित पाठक के रूप में हुई है। पुलिस ने कुल 15 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की है।

ट्रस्टी ने दर्ज कराई शिकायत

यह केस लेवा पाटीदार समाज राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी जयेश अम्बावी पटेल (46) की शिकायत पर दर्ज किया गया है। यह मंदिर आरेय इलाके में मारोल चेक नाका पर स्थित है। आरेय पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि आरोपियों पर वैमनस्य फैलाने की कोशिश समेत अन्य आरोप लगाए गए हैं।


सोशल मीडिया पर भीड़ जुटाने का आरोप

पुलिस के अनुसार, अमित पाठक ने कथित तौर पर हिंदू रक्षक सेना और सकल हिंदू समाज के नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट प्रसारित किए। इन पोस्ट में लोगों से शनिवार को मंदिर परिसर में एक विवादित स्थानीय मुद्दे को सुलझाने के लिए हनुमान चालीसा पाठ और महा आरती के लिए इकट्ठा होने की अपील की गई थी। अधिकारी ने इस मुद्दे पर विस्तार से जानकारी नहीं दी।

इन पोस्ट के बाद 30 से 40 लोगों का समूह मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गया। शिकायत के अनुसार, पाठक और उसके साथियों ने मंदिर के सुरक्षा गार्ड नंदलाल केवट से अभद्र भाषा में बात की, उसका कॉलर पकड़ा और लाइट चालू करने के लिए मजबूर करते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

आरती के बाद भड़काऊ बयान, बोर्ड पर कालिख

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरती करने के बाद पाठक ने कथित तौर पर भड़काऊ बयान दिया और कहा कि मंदिर बिना मैनेजिंग ट्रस्ट की अनुमति के सभी के लिए खुला रहना चाहिए। इसके बाद आरोपियों ने मंदिर की दीवार पर लगे बोर्ड पर काले स्प्रे पेंट से कालिख पोत दी। वह लोहे की सीढ़ी पर चढ़कर श्री लेवा पाटीदार बजरंग सत्संग मंडल का फ्लेक्स बैनर, जिसमें भगवान हनुमान की तस्वीर थी, फाड़कर नारे लगाते हुए अपने साथियों के साथ परिसर से चला गया। पुलिस ने कहा कि यह पूरी घटना मंदिर के CCTV में कैद हो गई है।

पहले भी किया था मानहानि वाला पोस्ट

ट्रस्टी ने अपनी शिकायत में आगे आरोप लगाया कि पाठक ने पहले भी फेसबुक पर ट्रस्ट सदस्यों को निशाना बनाते हुए मानहानिकारक कंटेंट पोस्ट किया था।

पुलिस ने रविवार को 15 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक धमकी, शरारत, सार्वजनिक उपद्रव और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से किए गए कृत्यों के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि आगे की जांच जारी है।

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।