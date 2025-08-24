जहां बचपन में ध्यान लगाते थे प्रेमानंद महाराज, वहीं अब भक्तों की सेवा से बन रहा राधारानी का भव्य मंदिर

डिजिटल डेस्क: वृंदावन के श्री हित राधा केलिकुंज आश्रम के संत प्रेमानंद महाराज की बाल्यकाल की साधना स्थली अब भव्य धार्मिक केंद्र बनने जा रही है। कानपुर के सरसौल ब्लाक के सैंमसी गांव स्थित देवरा माता मंदिर परिसर, जहां महाराज ने चार वर्ष ध्यान साधना की थी, अब राधारानी मंदिर में परिवर्तित हो रहा है। महाराज की इच्छा के बाद इस भूमि को धर्मस्थली के रूप में विकसित करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है, जिससे भक्तों में गहरा उत्साह है।

नरसिंहपुर जिले के सरसौल ब्लाक के सैंमसी गांव स्थित देवरा माता मंदिर, जहां संत प्रेमानंद महाराज ने अपने बचपन के चार साल साधना में बिताए थे, अब भव्य राधारानी मंदिर का रूप ले रहा है। यह वही स्थान है जहां 13 वर्ष की आयु में महाराज नरवल के अखरी गांव से निकलकर महंत गणेशानंद स्वामी के सान्निध्य में पहुंचे थे।