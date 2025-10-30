मेरी खबरें
    Video: बेटियों को जगाने के लिए कमरे में बजवाया बैंड, मां का अजब-गजब तरीका हो रहा वायरल

    नैनीताल की मीनू अंडोला ने दीपावली के दिन अपनी बेटियों को जगाने के लिए बैंड पार्टी बुला ली। जैसे ही बैंड की धुन बजी, बेटियां उठ बैठीं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होकर 14 मिलियन व्यूज पार कर गया। यूजर्स ने इसे सुपर आइडिया बताया।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 30 Oct 2025 11:33:33 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 30 Oct 2025 12:34:37 PM (IST)
    हल्दूचौड़ का यह वीडियाे अब देश भर में वायरल। (फोटो- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. हल्दूचौड़ में मां ने बेटियों को बैंड से जगाया।
    2. दीपावली की सुबह बेटियां देर तक सो रही थीं।
    3. बैंड की धुन में बेटियां हंसते हुए उठीं।

    एजेंसी, नैनीताल। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मां ने अपनी बेटियों को जगाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। दीपावली की सुबह बेटियां देर तक सोती रहीं।

    मां बैंड पार्टी लेकर उनके कमरे में पहुंच गई। बैंड की धुन जैसे ही बजनी शुरू हुई, तो बेटियां चौंककर उठ बैठीं। यह वीडियो इंटरनेट पर इतनी तेजी से वायरल हुआ कि कुछ ही दिनों में इसे लाखों लोग देख चुके हैं।

    बैंड वालों संग कमरे में घुसी मां

    हल्दूचौड़ निवासी मीनू अंडोला अपने नाम से व्लॉग चलाती हैं। उन्होंने बताया कि दीपावली के दिन सुबह उनके घर के पास बैंड वाले पहुंचे थे। उस समय उनके पति पूजा में व्यस्त थे। उनकी दोनों बेटियां अब तक सो रही थीं। मीनू को लगा कि दूसरे घरों के बच्चे सुबह-सुबह घूम रहे हैं, तो उनकी बेटियां अब तक बिस्तर में क्यों हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने बैंड वालों को सीधे बेटियों के कमरे में बुला लिया।


    बैंड की धुन में जागीं बेटियां

    बैंड की तेज धुन सुनकर बेटियां पहले तो अनजान बनी रहीं, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वे हंसते हुए उठ गईं। मीनू ने इस पूरे पल को कैमरे में कैद कर अपने व्लॉग पर अपलोड कर दिया। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया। फेसबुक पर 14 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।

    यूजर्स की मजेदार प्रतिक्रियाएं

    वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के ढेरों कमेंट आ रहे हैं। एक यूजर अंकित ने लिखा कि देर से सोने वाले लोग आलसी नहीं होती हैं। वो बड़े सपने देखने वाले होते हैं। राजपूत शुभम सिंह ने सलाह दी कि रात 10 बजे तक फोन ले लो, सरप्राइज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई यूजर्स ने इसे सुपर आइडिया करार दिया। उन्होंने कहा कि यह तरीका सभी माता-पिता को अपनाना चाहिए।

