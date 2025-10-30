Video: बेटियों को जगाने के लिए कमरे में बजवाया बैंड, मां का अजब-गजब तरीका हो रहा वायरल

एजेंसी, नैनीताल। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मां ने अपनी बेटियों को जगाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। दीपावली की सुबह बेटियां देर तक सोती रहीं। मां बैंड पार्टी लेकर उनके कमरे में पहुंच गई। बैंड की धुन जैसे ही बजनी शुरू हुई, तो बेटियां चौंककर उठ बैठीं। यह वीडियो इंटरनेट पर इतनी तेजी से वायरल हुआ कि कुछ ही दिनों में इसे लाखों लोग देख चुके हैं।

बैंड वालों संग कमरे में घुसी मां हल्दूचौड़ निवासी मीनू अंडोला अपने नाम से व्लॉग चलाती हैं। उन्होंने बताया कि दीपावली के दिन सुबह उनके घर के पास बैंड वाले पहुंचे थे। उस समय उनके पति पूजा में व्यस्त थे। उनकी दोनों बेटियां अब तक सो रही थीं। मीनू को लगा कि दूसरे घरों के बच्चे सुबह-सुबह घूम रहे हैं, तो उनकी बेटियां अब तक बिस्तर में क्यों हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने बैंड वालों को सीधे बेटियों के कमरे में बुला लिया।